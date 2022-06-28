Залужный назвал количество выпущенных по Украине ракет за последние дни

Главнокомандующий рассказал, где ведутся наиболее интенсивные боевые действия

Четыре дня назад оккупанты выпустили по территории Украины 53 крылатые ракеты. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают демонстрировать большую дерзость в нанесении ракетных ударов по территории нашего государства. Так, Россия за четыре последних дня выпустила по Украине более 130 ракет.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время телефонного разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли и начальником Штаба обороны Великобритании, адмиралом и сэром Тони Радакином.

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Обстрелы оккупантов

По словам Залужного, четыре дня назад оккупантами из разных платформ базирования было выпущено 53 крылатых ракеты, три дня назад – 26 ракет, два дня назад – почти 40, за минувшие сутки – 12.

"К большому сожалению, прицельный ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге унес жизни и привел к травмированию мирных жителей", – написал он.

Главнокомандующий также отметил, что наиболее интенсивные боевые действия ведутся на севере Луганской и Харьковской областей.

"В этом районе только за минувшие сутки противник совершил 270 артиллерийских налетов, применив 45 тысяч боеприпасов, нанес два ракетных и 32 авиационных удара. Ситуация очень сложная, но контролируемая. На нашей земле продолжается ожесточенная борьба, масштабов которой мир не видел со времен Второй мировой. Мы не имеем права перевести эту войну на наших детей. Врага нужно уничтожить здесь и сейчас, иначе он не остановится. И мы это можем сделать. Наши люди готовы ценой собственных жизней защитить свое государство и своих детей, но нам нужно больше оружия и боеприпасов".

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что российские оккупанты 27 июня обстреляли Николаев. Захватчики ударили кассетными снарядами. Также глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отметил, что захватчики бьют по Лисичанску кассетными боеприпасами. Из почти 100-тысячного населения в городе осталось около 15 тысяч человек.