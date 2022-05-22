Запад должен дать Украине тяжелое вооружение: главные заявления властей за 21 мая

В Украине рассказали, как можно решить проблему заблокированных морских портов

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 88-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты разворачивают новые ракеты у границ Украины и продолжают блокировать порты. В Украине предолжили решить проблему РФ в Черном море с помощью западного оружия.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 22 мая.

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Зеленский: РФ бросила все силы на уничтожение Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в ночь на 22 мая заявил, что Россия "фактически направила все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить".

"В российских регионах открыто говорят, что их так называемая "спецоперация" является причиной экономического падения – в частности таких отраслей, как строительство, и многих других. А также и причиной для обеднения людей, которое может быть еще больше, чем в 1990-е годы. Рост цен, обесценивание доходов, разрушение всего экономического потенциала, который создан в России с 2000-х, – оккупантов это пока не останавливает. Но колоссальные расходы на войну им все равно не помогают, и не помогут", – сказал он.

Президент отметил также, что на Донбассе ситуация очень тяжелая, российская армия пытается наступать, но защитники Украины ежедневно приближают День победы.

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Подоляк призвал дать Украине тяжелое вооружение

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сотням миллионов людей грозит голод, поскольку РФ не дает экспортировать продовольствие из украинских портов. По его словам, проблему можно решить поставками Украине оружия.

"The Economist прогнозирует последствия российской агрессии и предлагает миру договориться с Россией и Украиной о международных конвоях продовольственных грузов в Черном море. Торговаться со страной, взявшей в заложники сотни миллионов людей? У нас есть лучшая идея: мир должен договориться о передаче Украине MLRS-систем и другого необходимого тяжелого вооружения для деблокирования Черного моря. Дальше мы все сделаем сами", – написал Подоляк в Twitter.

1,6 млрд людей можуть почати недоїдати через брак харчів. Сотні мільйонів опиняться за межею бідності через зростання цін. @TheEconomist прогнозує наслідки російської агресії та пропонує світу домовитися з ?? та ?? про міжнародні конвої продовольчих вантажів у Чорному морі. (1/2) — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 22, 2022

Арестович рассказал, когда ВСУ выйдут на пик боевой мощи

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины в течение 1-2 месяцев выйдут на пик боеготовности, поэтому Кремль хочет поскорее прекратить боевые действия и навязать Киеву новые "минские соглашения".

По словам Арестовича, в России понимают неприятную вещь – "украинская армия в течение месяца-полутора, максимум двух, выходит на пик своей боеспособности за счет поставок западного вооружения".

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"Зеленский четко дал понять, что он не даст навязать "Минск-3" в любом варианте. Потому это соглашательство имеет цели для РФ потянуть время, чтобы она собрала ресурсы и снова нарушила этот "Минск", попытавшись опять пойти в наступление либо укрепиться", – подчеркнул он.

РФ развернула "Искандеры" вблизи границ Украины

В Генштабе ВСУ сообщили, что Россия развернула пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" вдоль границы Украины в Белгородской области.

Кроме того, враг увеличивает систему материально-технического обеспечения и ремонтных баз.

Белорусские военные усилили разведку вдоль границ с Украиной. Там развернули дополнительные средства радиоэлектронной разведки.

Также в Генштабе сообщили, что ВСУ отбили наступление россиян на важном направлении на Донбассе

Генштаб озвучил потери оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 22.05 составили:

личного состава – около 29 050 (+200) человек ликвидировано;

танков – 1285 (+7) единиц;

боевых бронированных машин – 3141 (+25) единица;

артиллерийских систем – 599 (+3) единиц;

РСЗО – 201 (+0) единица;

средства ПВО – 93 (+0) единицы;

самолетов – 204 (+0) единицы;

вертолетов – 170 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 (+8);

крылатые ракеты – 107 (+3);

корабли/катера – 13 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2194 (+16) единицы;

специальная техника – 43 (+0).

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Бахмутском направлении.