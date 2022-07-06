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Западные санкции гарантируют России путь назад в прошлое: главные заявления властей за 6 июля

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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6 июля, 14:09
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Проект разработки нефти в Арктике, стоимостью 70 миллиардов евро, остановился из-за санкций
Экономическое развитие России возвращается в прошлое из-за санкций. Фото: коллаж "Сегодня"
Экономическое развитие России возвращается в прошлое из-за санкций. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине идет 133-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты боятся уличных боев, из-за санкций остановился крупный проект "Роснефти", а хозяина Кремля ждет трибунал.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 6 июля.

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Президент Украины подвел итоги 132-го дня войны с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам страны в ночь на 6 июля и сообщил, что попросил командование ВСУ и Минобороны дать разъяснение относительно идеи по разрешениям для перемещения по нашей стране военнообязанных. Также лидер Украины напомнил, что не стоит расслабляться, потому что война не закончилась, а враг продолжил свои ракетные удары.

"Ночью 5 июля практически по всей территории нашей страны была объявлена воздушная тревога. До этого в столице и некоторых областях тревоги не было некоторое время и некоторые чувствовали себя особенно тревожно из-за такой необычной тишины. Кто-то что-то додумывал, чего-то боялся, искал каких-то объяснений, вроде бы оккупанты к чему-то готовятся. На самом деле не стоит себя накручивать, не стоит искать логику в действиях террористов. Российская армия не делает никаких пауз. У нее одно задание – забрать жизнь у народа, запугать людей, чтобы даже несколько дней без воздушной тревоги уже ощущались как часть террора. И вот сегодня вечером Киев и снова почти вся Украина – с воздушной тревогой. В настоящее время есть удары по Хмельнитчине: жертвы, раненые – сейчас уточняются", – отметил президент.

Зеленский добавил, что оккупанты снова били по Сумщине, по Николаеву и области, по Днепропетровщине. Часть ракет удалось сбить нашим противовоздушным силам.

"Мы ни дня не сокращали и не будем сокращать нашу дипломатическую активность, чтобы получить для Украины современные и достаточные противоракетные системы. Это задача-максимум для нашего государства – уже в этом году обеспечить базовую безопасность для украинцев, базовую защиту от ракетных ударов. Но выполнение этой задачи зависит не только от нас, но и понимания партнерами наших фундаментальных потребностей", – сказал украинский лидер.

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Западные санкции гарантируют России путь назад в прошлое

Западные санкции гарантируют России путь назад в прошлое. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Большой проект разработки нефти в Арктике "Восток Ойл" российской "Роснефти" остановился из-за санкций. Инвесторы оценили его в 70 миллиардов евро. К концу десятилетия там планировалось добывать 2% нефти в мире. Однако, по прогнозам, запустить его не выйдет до 2029 года, хотя запуск планировался в 2024-м. Западные санкции гарантируют России путь "назад в прошлое", – написал Ермак.

Он также подчеркнул, что газовое эмбарго – это главная вещь, которая должна быть в седьмом санкционном пакете ЕС. Также необходимо ограничить весь импорт нефти.

Андрей Ермак: "Западные санкции гарантируют России путь назад в прошлое"
Андрей Ермак: "Западные санкции гарантируют России путь назад в прошлое" / Фото: Офис Президента Украины

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Кремль ждет трибунал не только перед украинским народом, но и перед собственным

Кремль ждет трибунал не только перед украинским народом, но и перед собственным. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter.

"Зачем России постоянные представления с обстрелом собственных городов? Чтобы отвлечь россиян от "холодильника", поддерживать градус антиукраинской истерии и сорвать поставки западного оружия. Но все фиксируется. Кремль ждет трибунал за преступления не только перед украинским народом, но и перед собственным", – написал Подоляк.

Михаил Подоляк: "Кремль ждет трибунал не только перед украинским народом, но и перед собственным"
Михаил Подоляк: "Кремль ждет трибунал не только перед украинским народом, но и перед собственным" / Фото: Офис Президента Украины

Российские военные боятся уличных боев

Российские оккупанты наносят массированные ракетные удары по Украине, поскольку не способны побеждать в прямых столкновениях. Армия Путина боится уличных боев. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью "24 каналу".

"Чего они боятся? Почему именно так они воюют? Они боятся прямого столкновения, боятся уличных боев, потому что они нам в этом проиграют. Поэтому их способ – двигаться ракетными, тотальными обстрелами, разрушениями. ВСУ очень мощно сопротивлялись, если мы говорим о северных областях, Киевской. Это было видно, что наши дерутся как львы. Наши очень сильные", – сказала Маляр.

Анна Маляр: "Российские военные боятся уличных боев". Фото: Facebook
Анна Маляр: "Российские военные боятся уличных боев". Фото: Facebook

Оккупанты продолжают атаковать Луганскую область

Российские оккупанты продолжают попытки захватить Луганскую область. Также враг нанес авиаудар в районе Углегорской ТЭС. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"На Бахмутском направлении противник обстреливал наши позиции из артиллерии разных калибров вблизи Берестова, Белогоровки, Травневого, Шумов и Нью-Йорка. Нанес авиаудар в районе Углегорской ТЭС. При поддержке артиллерии вел штурмовые действия в районе населенного пункта Новолуганское, успеха не имел, отошел. Наши воины остановили вражеское наступление в районе Спорного и отразили атаку неподалеку от Вершины. Нанесли оккупантам урон и отбросили назад. Противник пытается провести перегруппировку. Захватчики наступают в районе Луганского, боевые действия продолжаются", – говорится в сообщении.

Подробнее о ситуации на фронте рассказал телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0.":

Потери российских оккупантов составляют 36 500 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 36 500 солдат и 1600 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 36 500 (+150 за сутки) человек ликвидировано;
  • танков – 1600 (+6);
  • боевых бронированных машин – 3789 (+17);
  • артиллерийских систем – 812 (+6);
  • РСЗО – 247;
  • средства ПВО – 107 (+2);
  • самолетов – 217;
  • вертолетов – 187;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 664 (+4);
  • крылатых ракет – 153 (+9);
  • кораблей/катеров – 15;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2648 (+14);
  • специальной техники – 65.

Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях. Данные уточняются.

Ранее мы сообщали, что на юге ВСУ с воздуха мощно ударили по оккупантам.

Также напомним, ВСУ показали, как уничтожают российские "Ураганы".

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Данные на 09:00 6 июля
1
Личный состав 36500
Личный состав
2
Танки 1600
Танки
3
ББМ 3789
ББМ
4
Артиллерия 812
Артиллерия
5
Средства ПВО 107
Средства ПВО
6
РСЗО 247
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 187
Вертолеты
9
БПЛА 664
БПЛА
10
Корабли/катера 15
Корабли/катера
11
Транспорт 2648
Транспорт
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Спас десятки жизней ценой своей... Олег Адамовский – подполковник, командир подразделения 92 отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко. В мирной жизни помогал бездомным животным, содержал приют. Погиб во время обороны Харькова, до последнего прикрывая отход попавших во вражескую засаду побратимов. Спас десятки жизней, но свою потерял. Ему было 30 лет. Герой Украины. Посмертно.

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