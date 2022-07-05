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Запрет на передвижение по Украине для военнообязанных: что об этом говорят в ВСУ

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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5 июля, 22:10
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Норму законодательства прокомментировал главнокомандующий и представители Генштаба
Военные прокомментировали норму законодательства насчет перемещений по Украине с разрешения военкомата
Военные прокомментировали норму законодательства насчет перемещений по Украине с разрешения военкомата / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 5 июля активно обсуждают норму законодательства насчет возможного запрета военнообязанным покидать место жительства без разрешения военкоматов. В военном руководстве сделали несколько заявлений, чтобы прояснить ситуацию.

"Сегодня" собрал главные комментарии насчет ограничения на передвижение для мужчин призывного возраста.

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Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ напомнил о норме законодательства, которая запрещает покидать место жительства мужчинам призывного возраста без разрешения военкома. Разрешение выдается от 30 суток до года в зависимости от категории субъекта.

Норма Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", который действует с 1992 года, предусматривает, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"С целью упорядочения учета перемещенных лиц Генеральным штабом Вооруженных сил Украины разработан Порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время. Разрешение выдается от 30 суток до года в зависимости от категории субъекта", – заявили в ведомстве.

Советник главнокомандующего ВСУ Евгения Рябека

Советник главнокомандующего ВСУ по юридическим вопросам Евгения Рябека рассказала, что военнообязанные украинцы при смене места жительства должны уведомить соответствующие органы, однако могут передвигаться по Украине без получения разрешений.

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По ее словам, в сообщении Генштаба говорится исключительно об упорядочении учета лиц, меняющих само место жительства, место регистрации. То есть это происходит по тем законам, которые у нас уже давно были приняты.

Таким образом, лицо, меняющее место жительства, должно было обратиться – в то время – в военкомат, а сегодня – в центр военного комплектования, сняться с учета и поехать стать на учет на новом месте, что не является новым правилом. По ее словам, речь не идет о том, что для выезда из города, из области, из села в село или из района в район нужно брать разрешение – речь идет о том, когда лицо меняет место жительства или место регистрации.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Валерий Залужный обратился к украинцам и напомнил, что в условиях войны они нужны своему государству.

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"Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на воинском учете, должны это сделать. Те из вас, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК. Никаких указаний на препятствование перемещению лиц в ближайшие дни со стороны военного командования не предоставлялось", – сообщил он.

Порядок предоставления разрешения по ссылке

Представитель Генштаба полковник Александр Хлысь

Для выезда за пределы областей военнообязанные должны получить разрешение в ТЦК и СП, сообщил представитель Главного управления персонала Генерального штаба ВС Украины полковник Александр Хлысь.

"Если в пределах области – не надо. Если в пределах города Киева и Киевской области – тоже не надо. Если человек выезжает за пределы области, он должен прибыть к руководителю ТЦК, уточнить свои данные и получить такое разрешение", – отметил офицер.

Кроме того, он напомнил, что соответствующие нормы законодательства Украины действуют давно, и в связи с возвращением большого количества мужчин в свои дома возникла потребность в актуализации учетных данных военнообязанных для понимания возможностей мобилизационного ресурса.

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