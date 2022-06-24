Запрет на выезд мужчин за границу закрепят в законе, но будут и исключения

Также в законе урегулируют норму относительно того, кому можно будет покинуть Украину

Порядок пересечения границы мужчинами во время военного положения урегулируют отдельным законом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым хотят урегулировать механизм выезда военнообязанных за пределы страны во время военного положения. Сейчас запрет на выезд действует на основании президентского указа.

Инициаторами законопроекта выступают 3 депутата: Михаил Лаба, Алексей Кузнецов и Анатолий Остапенко (все – представители фракции "Слуга народа").

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Они предлагают прописать в законе "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" запрет на выезд из страны военнообязанным (мужчинам с 18 до 60 лет). Действовать эта норма будет только во время действия военного положения.

При этом в законе хотят урегулировать и норму о том, кому можно будет покинуть Украину.

Исключения:

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многодетные отцы (3 и более детей до 18 лет);

отцы-одиночки;

мужчины с инвалидностью;

студенты/аспиранты/докторанты;

лица, определенные Кабинетом министров Украины.

Ежедневно пограничники отказывают около 100 мужчинам в выезде из Украины, подпадающиюм под действие ограничений. Кроме того, при незаконной попытке пересечь государственную границу задерживают около 30 нарушителей, сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Пограничники пропускают мужчин исключительно в нормах действующего законодательства. Среди исключений, хотел бы напомнить, что систематически границу в обе стороны пересекают водители-дальнобойщики, а также лица, перевозящие гуманитарную помощь", – сказал Демченко.

Кабмин разрешил некоторым военнобязанным выезжать за границу

Кабинет министров Украины в мае внес изменения в постановление и расширил категории военнообязанных мужчин, которым можно выезжать за границу в условиях военного положения. Теперь выезд за границу разрешен:

Водителям, которые перевозят медицинские грузы, грузы гумпомощи для нужд ВСУ и населения Украины. Также разрешен пропуск дальнобойщикам на фурах, имеющим лицензии.

Железнодорожникам, которые обеспечивают функционирование и бесперебойную работу железной дороги.

Спортсменам и тренерам, участвующим в международных соревнованиях или готовящимся к ним.

Сроки пребывания за границей: для водителей и спортсменов – 30 дней, для дальнобойщиков – 45 дней, для железнодорожников – 6 месяцев.