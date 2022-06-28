Заседание Совбеза ООН из-за удара России по Кременчугу, продажа новой марки "Укрпочты" и другие события 28 июня

Совбез ООН обсудит на заседании удар России по Кременчугу, а "Укрпочта" начинает продажу новой марки "Украинская мечта"

Важные события 28 июня/Фото: коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 28 июня, Совбез ООН проведет заседание для обсуждения удара по Кременчугу и обстрелов россиянами мирного украинского населения. Кроме того, сегодня "Укрпочта" запускает продажи марки "Украинская мечта".

Совбез ООН обсудит на заседании удар по Кременчугу

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций 28 июня собирается на заседание для обсуждения удара по Кременчугу и обстрелов россиянами мирного населения. Заседание начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (в 22:00 по Киеву).

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В то же время в Министерстве иностранных дел Норвегии отметили:

"Сообщение о нападении России на торговый центр в Кременчуге ужасное. Норвегия осуждает неизбирательные и умышленные нападения России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру".

"Укрпочта" начинает продажу новой марки

Новая марка с "Украинской мрией" выйдет уже 28 июня, а к ней — конверт и открытка.

"Этот выпуск очень особенный для нас. Ибо он олицетворяет украинскую несокрушимость. Россиянам удалось уничтожить самый большой самолет в мире, наше творение. Но им не удастся уничтожить нашу настоящую мечту и стремление к свободе. Это знает каждый взрослый и малый. Это знает и София Кравчук, одиннадцатилетняя школьница из Волыни, которая нарисовала эту иллюстрацию еще в прошлом году для конкурса "что для меня Украина? Сегодня рисунок актуален как никогда. Хотим, чтобы это произведение филателии вдохновило каждого украинца мечтать смелее", — сообщили в "Укрпочте".

Новая марка "Укрпочты"

Лидеры G7 должны вести эмбарго на российское золото

Президент США Джо Байден и остальные лидеры стран G7 ("Большая семерка") во вторник, 28 июня, должны ввести эмбарго на российское золото.

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"Золото является вторым по величине экспортным товаром для России после энергоносителей. Министерство финансов сделает официальное объявление во вторник (28 июня — ред.)", – написала в Twitter репортер телеканала CNN Кейтлен Коллинс.

Издание Reuters со ссылкой на осведомленные источники также сообщает, что казначейство США должно объявить официальное решение американского правительства об эмбарго 28 июня.

"Укрзализныця" назначила один дополнительный эвакуационный поезд

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов 28 июня. Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте перевозчика.

Расписание эвакуационных поездов на 28 июня:

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16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов.

Время отправления может меняться.

Во Львове возобновят горячее водоснабжение

С 28 июня жителям Франковского, Сыховского, части Лычаковского и Шевченковского районов возобновят подачу горячей воды.

Так, ЛГКП "Львовтеплоэнерго" возобновляет подачу горячей воды потребителям ТЭЦ-1 и ТЦ "Северная", которые обслуживают Франковский, Сыховский, части Лычаковского и Шевченковского районов. Подачу горячей воды возобновят утром 28 июня.

Однако из-за ремонтных работ на теплосетях без горячего водоснабжения еще будут дома на ул. Научной, ул. Миколайчука и ул. Щурата. Также из-за замены тепловой сети без горячей воды остаются 15 домов в Железнодорожном районе, которые обслуживает ЦТП на ул. Воздушной, 99а.