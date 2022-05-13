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Заседание Совбеза ООН по инициативе РФ, изменение в курсировании поездов и другие события 13 мая

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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13 мая, 06:00
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РФ созывает заседание Совбеза ООН, потому что боится "биолабораторий" в Украине, а "Укрзализныця" предупреждает об изменениях в курсировании поездов
Важные события 13 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"
Важные события 13 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"

В пятницу, 13 мая, РФ созывает заседание Совета Безопасности ООН по поводу "биологических программ американских лабораторий в Украине". Кроме того, сегодня произойдут изменения в курсировании поездов по нашей стране. Также сегодня в Украине будет чрезвычайная пожарная опасность.

Россия созывает заседание Совбеза ООН

13 мая Российская Федерация хочет провести заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций относительно якобы "биологических программ американских лабораторий в Украине".

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"Мы требовали открытого заседания Совета Безопасности ООН для предоставления новых доказательств военно-биологических программ, проводимых в биолабораториях США в Украине. Встреча назначена на 10:00 по нью-йоркскому времени завтра, 13 мая", — написал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Telegram.

Какие "новые доказательства" привиделись России, постпред не уточнил.

В Украине — изменения в курсировании поездов

В течение 12 и 13 мая не будет курсировать поезд сообщением Черновцы – Львов – Черновцы, маршрут которого пролегает через Ивано-Франковскую область.

Региональный поезд № 702/701 сообщением Черновцы – Львов – Черновцы едет с остановками на станциях Снятын, Коломыя, Ивано-Франковск и Ходоров.

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Как сообщили во "Львовской зализныце", временные изменения в расписании движения вводятся из-за проведения технического обслуживания дизель-поезда ДПКР-2. Поэтому пассажиров просят учитывать изменения и заранее планировать путешествия.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила дополнительный рейс на одно из самых популярных направлений. В частности, будет курсировать дополнительный поезд 245/246 Киев – Ужгород – Киев.

Сообщается, что 13, 15, 17 мая поезд будет отправляться из Киева в 23:01 и прибывать в Ужгород в 14:10 следующего дня с остановками в Мукачево в 12:50 и в Батьево в 13:23. Также обратно из Ужгорода поезд будет курсировать 14, 16, 18 мая в 20:13 с прибытием в Киев в 10:11.

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Украинцев предупреждают о пожарной опасности

13-14 мая в Украине, кроме Сумской, большинстве районов Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Житомирской, Черниговской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям отмечают:

"Мы должны понимать, что масштабные пожары в природных экосистемах провоцируют преимущественно сами же люди. Ведь именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, оставляя костер или сжигая мусор на приусадебных участках. Имейте совесть и помните, что выжигание украинской земли — преступление, за которое предусмотрена ответственность".

Россия может отомстить Финляндии за вступление в НАТО

В пятницу, 13 мая, Российская Федерация может прекратить поставку газа в Финляндию. Ключевые политики Финляндии были об этом предупреждены.

Официально в Финляндии пока не намерены комментировать эту информацию. Однако, как пишет издание Iltalehti, если поставки российского газа прекратятся, "это вызовет серьезные проблемы для некоторой финской промышленности и производства продовольствия".

Ранее в Финляндии предполагали, что Россия может прекратить поставки газа 23 мая, когда придет время платить счета.

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