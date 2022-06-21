Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 💪 Казахстан против Кремля 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Заседание Совбеза ООН по Украине и прощание с защитником "Азовстали" – эти и другие события 21 июня

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 июня, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Совбез ООН проведет заседание по Украине, а в Тернопольской области похоронят героического защитника "Азовстали"
Важные события 21 июня/Фото: коллаж: "Сегодня"
Важные события 21 июня/Фото: коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 21 июня, Совбез ООН проведет заседание по Украине. Кроме этого, сегодня в Тернопольской области похоронят героического защитника "Азовстали" Даниила Сафонова.

Совбез ООН проведет заседание по Украине

Во вторник, 21 июня, Совет безопасности Организации Объединенных Наций рассмотрит проблему подстрекательства к насилию как одну из причин российского вторжения в Украину.

Реклама

Ожидается, что члены Совбеза и представители приглашенных стран сделают заявления о причинах войны, в частности о роли, которую в ее развязывании сыграли пропаганда и язык ненависти в России.

Инициировала рассмотрение этого вопроса Албания, председательствующая в Совбезе в июне. Заседание начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени (в 17:00 по Киеву). Как сообщили в Постоянном представительстве Украины при ООН, запланировано выступление посла нашей страны при этой организации Сергея Кислицы.

В Тернопольской области похоронят героического защитника "Азовстали" Данила Сафонова

Сегодня в Тернопольской области похоронят украинского защитника мариупольского завода "Азовсталь" Даниила Сафонова. Прощание пройдет в Теребовле, куда переехала семья защитника.

Реклама

С началом полномасштабного наступления России на Украину, он защищал Мариуполь от оккупантов РФ. В апреле передислоцировался со своими собратьями на завод "Азовсталь".

Погиб 2 мая в 11:00. С ним также пали еще двое украинских защитников. Все они выполняли очередное боевое задание. После возвращения военные попали под вражеский минометный обстрел. Тело героя только на днях удалось вывезти из Донецкой области.

Похороны Даниила Сафонова пройдут 21 июня в 11:00 в греко-католической церкви святого Николая в городе Теребовля.

Реклама

"Укрзализныця" назначила один дополнительный эвакуационный поезд

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 21 июня. Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте перевозчика.

Расписание эвакуационных поездов на 21 июня:

  • 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов

Время отправления может меняться.

Украинцев предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Сегодня в Украине объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Только в одной области — Ровенской — погодные условия не будут представлять угрозу.

"Мы должны понимать, что масштабные пожары в природных экосистемах провоцируют преимущественно сами же люди. Ведь именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, оставляя костер или сжигая мусор на приусадебных участках. Имейте совесть и помните, что выжигание украинской земли — преступление, за которое предусмотрена ответственность", — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

В Полтавской области будут слышны технические взрывы

21 июня в карьерах Ferrexpo в Полтавской области пройдут контролируемые технические взрывы. В полиции людей просят не паниковать и сохранять спокойствие. В то же время следует прислушиваться к воздушным тревогам.

"Завтра (21 июня — ред.) в 12 часов в карьерах Ferrexpo состоятся контролируемые технические взрывы. Если вы услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие", – говорится в сообщении патрульной полиции Кременчуга.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Война в цитатах
Помощь во время войны
Больше новостей
🙏 Keep Calm
Хроника обстрелов
Подробностси
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 20 июня
1
Личный состав 33800
Личный состав
2
Танки 1477
Танки
3
ББМ 3588
ББМ
4
Артиллерия 749
Артиллерия
5
Средства ПВО 98
Средства ПВО
6
РСЗО 238
РСЗО
7
Самолеты 216
Самолеты
8
Вертолеты 181
Вертолеты
9
БПЛА 601
БПЛА
10
Корабли/катера 14
Корабли/катера
11
Транспорт 2527
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Два Александра – командир экипажа и летчик-штурман вертолета. Это только двое из команды героических пилотов ВСУ, участвовавших в "адских рейдах" в Мариуполь, чтобы помочь украинским защитникам "Азовстали" и эвакуировать раненых…
Подробности уникальной операции
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Денежный вопрос
Что будет с курсом доллара?
Узнать
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.8

Опрос
ВЫБОР УКРАИНЦЕВ
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20440.36

Binance Coin (BNB)

216.58

Dogecoin (DOGE)

0.06

Litecoin (LTC)

52.88

Theta (THETA)

1.26

ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,90
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,63
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
43,04
-
50,00
55,00
41,95
Instagram недели
Аккаунт про супергероев современности — ВСУ
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Тренд на льняные костюмы
Обновляем летний гардероб
Дополняем босоножками

Дополняем босоножками

Стилизируем с кроссовками

Стилизируем с кроссовками

Сочетаем с сандалиями

Сочетаем с сандалиями

Купить украинское🇺🇦

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять