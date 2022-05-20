Зеленский назвал главную цель оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к народу. Он рассказал, что цель оккупантов — убить как можно больше украинцев.

Видео опубликовали на канале офиса президента в YouTube.

"Сегодняшний, уже 85-й день нашей обороны, точно запомнится. Я благодарен Соединенным Штатам за одобрение нового пакета поддержки Украины и демократии в нашем регионе объемом в 40 миллиардов долларов. Сегодня этот пакет проголосован в Сенате США. Это проявление мощного лидерства и нужный вклад в нашу общую защиту свободы.

Также в Германии состоялась встреча министров финансов и руководителей центробанков "Большой семерки", представителей международных доноров. Я всегда говорю очень откровенно: ежемесячный бюджетный дефицит в Украине сейчас — это 5 миллиардов долларов. И чтобы выстоять в войне за свободу, нам нужна быстрая и достаточная финансовая поддержка. И это для партнеров не просто расходы или подарок. Это их вклад в собственную безопасность. Потому что защита Украины означает и их защиту от новых войн и кризисов, которые Россия может спровоцировать. Может, если будет иметь успех в войне против Украины. И поэтому мы все вместе должны обеспечить, чтобы не было никакого успеха у России в агрессии против нашего государства. Ни военного, ни экономического, ни любого другого.

Говорил сегодня с президентшей Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Уже лично поблагодарил ее за макрофинансовую помощь в 9 миллиардов евро, этот пакет был предложен накануне.

Также говорил с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Об экономических вопросах, в частности об экспорте нашей агропродукции и импорте топлива. А также о ситуации в районах боевых действий и эвакуации из "Азовстали" наших героев. Делаю все, чтобы самые влиятельные международные силы были проинформированы и, насколько это возможно, привлечены к спасению наших военных.

Обратился к студентам украинских университетов. И это было особое обращение. Надеюсь, его услышат не только студенты. Потому что сейчас такое время, когда имеем возможность построить такое будущее для Украины, которого действительно хотим. Наше будущее, именно украинское. Без каких-то там устаревших и токсичных вещей, которые не имеют отношения к нашим национальным потребностям и нашему характеру. Украина стала хозяином своей жизни и должна сама определять, как жить. Всего в сегодняшнем общении приняли участие студенты 25 украинских университетов. География довольно широкая: Киев, Белая Церковь, Мариуполь, Чернигов, Харьков, Одесса, Львов, Кривой Рог, Донецк, Херсон, Франковск, Горловка, Днепр. Не все университеты работают в своих городах. Некоторые перемещены. Но что было приятно и правильно – студенты и ректоры уверены, что Украина победит и восстановит свободную жизнь на всей территории.

Были и важные текущие вопросы. Во-первых, поручил министру образования подготовить такие изменения, которые позволят абитуриентам со всех временно оккупированных территорий поступать в украинские вузы в упрощенном порядке.

Во-вторых, поручил министру также решить, как обеспечить обучение тех студентов, которые на контрактной форме, но при этом сами с ныне оккупированных территорий. Очевидно, что платить по контракту за обучение в таких условиях крайне сложно. Государство должно помочь. Поэтому ожидаю от министра, от правительства и, если нужно, народных депутатов соответствующих решений. Говорили со студентами и о послевоенном восстановлении, и о том, как обеспечить безопасность нашей стране на десятилетия вперед.

Вооруженные Силы Украины продолжают продвигаться в освобождении Харьковской области. Но на Донбассе оккупанты пытаются еще больше усилить давление. Там ад, и это не преувеличение. Жестокая и совершенно бессмысленная бомбардировка Северодонецка... Там только за один день 12 погибших, десятки раненых. Бомбардировки и обстрелы других наших городов, авиационные и ракетные удары российской армии – все это не просто боевые действия во время войны.

Российские удары по Черниговской области, в частности страшный удар по Десне, там продолжается разбор завалов, много погибших; постоянные удары по Одесской области, по городам центральной Украины, полностью разрушенный Донбасс – все это не имеет и не может иметь никакого военного объяснение для России. Это сознательная и преступная попытка убить как можно большее количество украинцев. Разрушить как можно больше жилых домов, социальных объектов, предприятий. Это то, что получит квалификацию геноцида украинского народа и за что оккупанты точно предстанут перед правосудием.

Первый судебный процесс в Украине против российского военного преступника уже начался. А завершится это полным восстановлением справедливости уже в рамках Международного трибунала. Уверен в этом. Мы найдем и привлечем к ответственности всех, кто отдает преступные приказы и выполняет их.

Подписал сегодня указы о награждении наших героев. 210 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами, из них 48 посмертно. Звание Героя Украины присвоено капитану Сергею Пархоменко, командиру авиационного звена 299-й бригады тактической авиации, посмертно", — сказал глава государства.