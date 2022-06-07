Зеленский четко дал понять Западу, на какие уступки не пойдет Украина

Западные лидеры могут не рассчитывать, что Украина поступится России частью своей территории. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times.
"Чтобы выйти из угла, должен быть постоянный интерес Запада в поддержке суверенитета Украины и нашей позиции. Не может быть каких-то разговоров без Украины за нашими спинами. Не может быть ожиданий лидеров некоторых стран, что мы ослабим наши позиции, нужно еще подождать, и мы будем истощены. Экономически, инфраструктурно истощены, у нас будет дефицит денег, дефицит топлива — и тогда, мол, Украина будет сговорчивее. Украина такой не будет. Мы уже потеряли много людей для того, чтобы просто так отдавать наши территории", — сказал он.
Зеленский назвал меры, которые действительно помогут остановить войну.
"Поэтому оружие, политическое объединение мира вокруг нас и мощная санкционная политика, которая поможет посадить Российскую Федерацию за стол переговоров без ультимативных позиций с ее стороны", — сказал он.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"