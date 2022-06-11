Зеленский дал Теробороне возможность воевать на Донбассе

Подписан соответствующий закон

Зеленский открыл теробороне путь на фронт / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий предоставление Территориальным оборонам возможность выполнять задачи в районах ведения боевых действий. Этот закон был принят Верховной Радой еще 3 мая.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады в карте законопроекта № 6521.

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Что известно

Документом вносятся изменения в некоторые положения Закона Украины "Об основах национального сопротивления". В частности:

из закона исключено ограничение выполнения задач Территориальной обороной исключительно в момент развертывания в пределах ее территории группировки войск (сил) или/или группировки объединенных сил противника, предназначенных для ведения военных (боевых) действий по оказанию сопротивления вооруженной агрессии против Украины.

в законе закреплена возможность выполнения задач Территориальной обороны на всей территории Украины, включая районы ведения военных (боевых) действий.

Обстановка

15 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майора Игоря Танцуру. В то же время президент уволил предыдущего командующего Юрия Галушкина.

В конце мая решением Кабмина семьи добровольцев Сил территориальной обороны ВСУ, а также членов добровольческих формирований территориальных общин получат больше льгот и гарантий от государства.

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Также представителям теробороны в Украине гарантирован статус ветерана войны. Они смогут претендовать на специальные пенсии.