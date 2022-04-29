Зеленский: Если мы выстоим в битве за Донбасс, это будет переломный момент

Результаты этого сражения кардинально повлияют на содержание и ход дальнейших переговоров с Россией

Владимир Зеленский заявил, что битва за Донбасс изменит ход войны. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что битва за Донбасс будет решающей "по многим показателям". Это повлияет на дальнейший диалог с Россией.

О таком Зеленский рассказал в интервью журналисту журнала Time Саймону Шустеру.

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Президент подчеркнул, что Украина имеет дело с серьезной угрозой во многих направлениях.

"Большинство нашей армии сосредоточено на востоке нашей страны, сегодня на востоке и на юге", – сказал Зеленский.

На вопрос о том, будет ли битва за Донбасс решающей, президент ответил "я считаю, что по многим показателям – да" .

По словам Зеленского, если украинские защитники выстоят, для всей Украины это станет переломным моментом.

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"Это повлияет на наш диалог. Это повлияет на размещение фигур на доске в этой игре. Это повлияет, на мой взгляд, на целостность нашей армии так же, как и на целостность их армии. Если мы выстоим, во что я искренне верю как гражданин, патриот и президент этого государства, то для нас это будет решающий момент. Переломный момент. С точки зрения следующих шагов, включая дипломатию", – сказал президент.

Он добавил, что большинство украинской армии "находится там и есть много жертв".

"Это всегда оказывает влияние. Пожалуй, не сильно влияет на военное руководство Российской Федерации. Но точно влияет на нас, потому что я серьезно отношусь к количеству людей, которые могут погибнуть от такого полномасштабного сражения", – сказал Зеленский.

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