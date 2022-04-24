Зеленский: Это только вопрос времени, когда все российские убийцы понесут наказание

Украина установит каждого, кто отдавал и выполнял приказы убивать мирных украинцев

Владимир Зеленский заявил, что все россияне понесут наказание за убийства украинцев. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все россияне, убивавшие мирных украинцев, рано или поздно понесут наказание

Такое заявление он сделал в видеообращении вечером 23 апреля.

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Президент пообещал, в частности, установить ответственных за смертоносный удар по Одессе, унесший жизни 8 человек.

Мы установим всех, кто ответственен за этот удар. будут отвечать за каждую смерть, которую они повлекли за собой", – сказал Зеленский.

Россия стала террористом

Президент Украины констатировал, что Российское государство стало террористом и ему за это не стыдно.

"А если не стыдно, то это сознательно. Следовательно, должна быть максимальная ответственность", – утверждает Зеленский.

Он также сообщил, что раскрываются новые факты о преступлениях оккупантов против мариупольцев. Устанавливаются новые захоронения убитых оккупантами людей. Речь идет о десятках тысяч погибших мариупольцев. Фиксируются переговоры оккупантов о том, как они скрывают следы своих преступлений.

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"Россия продолжает поддерживать деятельность и так называемых фильтрационных лагерей, в частности вблизи Мариуполя. Хотя честное название для них действительно другое – это концентрационные лагеря. Такие, которые строили и нацисты своего времени. Украинцев из этих лагерей – выживших – отправляют дальше на оккупированную территорию и в Россию. Зафиксированы факты депортации наших граждан в русскую глубинку, в Сибирь, даже во Владивосток. Депортируют, в частности, детей", – сообщил Зеленский.

Для россиян нет Бога

Президент напомнил, что 23 апреля для христиан восточного обряда была Великая суббота. День между распятием и воскресением.

"Похоже, что Россия застряла именно в таком дне. На годы. В дни, когда смерть торжествует, а Бога вроде бы нет. Но воскресение будет. Жизнь победит смерть. Правда победит любую ложь. А зло будет наказано", – убежден Зеленский .

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