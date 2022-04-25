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Зеленский готовит кадровые чистки — Никифоров

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Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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25 апреля, 01:32
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По словам спикера президента Украины Сергея Никифорова, останутся только лучшие
Зеленский отметил, что надо значительно сокращать государственный аппарат/Фото: коллаж: "Сегодня"
Зеленский отметил, что надо значительно сокращать государственный аппарат/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский готовит кадровые чистки. Глава государства отметил, что нужно значительно сокращать государственный аппарат.

Об этом рассказал спикер президента Украины Сергей Никифоров телеведущей Елене Цинтиле в эфире проекта "Україна разом" на YouTube-канале "Украина 24".

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Для примера Никифоров объяснил, что во время войны многие поняли, — почти все жизненно необходимое помещается в рюкзак. Так же мало нужно для работы и функционирования в целом аппарата государства.

"Президент сам уже говорил, что надо значительно сокращать государственный аппарат. Мол, война показала, что для функционирования государства нужно значительно меньше людей, чем есть сейчас. Поэтому можно смело оставлять самых лучших и сокращать весь громоздкий аппарат управления", — сказал Никифоров.

Спикер главы государства подчеркнул, что пока это идея, высказанная вслух. Упростился, по его словам, и механизм договоренностей о телефонных переговорах президента Зеленского с лидерами других стран.

"Обычно договаривается служба протокола со службой протокола в соответствии другой стороны. Согласовывают время, садятся у телефона с громкой связью, вместе с советниками, целый процесс. Присутствует спецсвязь. Сейчас это, извините, мессенджер: Ало, привет!", — рассказал Никифоров.

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Зеленский рассказал, какой вопрос первым поставил бы Путину

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие вопросы, прежде всего, поднял бы во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным.

По словам Зеленского, главной темой стал вопрос территориальной целостности Украины.

"Вопрос, который я бы обсуждал бы с Путиным – это те вопросы, которые интересуют меня исключительно как президента Украины. Это вопрос территориальной целостности. Именно этот вопрос, я бы с ним обсуждал. Как дальше будет жить наш украинский Донбасс, как дальше будет жить наш Крым. Где мы можем, в какой точке, об этом договориться. И можем ли вообще", – сказал президент.

Он также отметил важность диалога с Россией относительно Крыма и Донбасса.

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"Самое главное, что мы поднимаем эти вопросы и РФ начинает на них отвечать. Не так, как нам нравится. Но тем не менее, этот диалог начался. Диалог (с Путиным, – ред.) был бы очень предметен, не уверен, что эмоционален", – добавил Зеленский.

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