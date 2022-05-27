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Зеленский: Катастрофическое развертывание событий можно было бы остановить

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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27 мая, 00:33
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Президент подчеркнул, чтобы войну остановить, нужно, чтобы мир серьезно отнесся к ситуации в Украине
Зеленский отметил, что миру нужно более давить на РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"
Зеленский отметил, что миру нужно более давить на РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Он подвел итоги 26 мая.

Видео опубликовали на канале Офиса президента в YouTube.

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Что сказал президент?

  • Ровно восемь лет назад, 26 мая, прекратил работу Донецкий аэропорт. До сих пор сохранилось сообщение об этом: "Внимание! С 7 утра аэропорт "Донецк" временно приостанавливает обслуживание рейсов. О возобновлении работы аэропорта будет сообщено дополнительно".
  • В тот день, пожалуй, никто вообще не предвидел, как будут развиваться события на Донбассе в эти годы. А потом – и по всей Украине после полномасштабного вторжения. Никто не предполагал, насколько и как затянется слово "временно" в этом объявлении об остановке аэропорта.
  • Но и в тот день, и в любой день потом, и сегодня можно уверенно сказать две вещи.
  • Первое. Украина всегда будет независимым государством, и ее не сломать. Вопрос лишь в том, какую цену придется заплатить нашему народу за свою свободу, а России – за эту бессмысленную войну против нас. И второе. Катастрофическое развертывания событий все же можно было бы остановить, если бы мир отнесся к ситуации в Украине как к своей ситуации. Если бы сильные мира сего не заигрывали с Россией, а реально надавили ради прекращения войны.
  • Сколько недель Европейский Союз пытается согласовать шестой пакет санкций против России. Пока она получает от европейцев почти по миллиарду евро в день за поставку энергоресурсов.
  • Сколько уж недель мир не решается заблокировать российскую банковскую систему – все банки без исключения, чтобы лишить агрессора возможности финансировать не только войну против нас, но и политику создания расколов и кризисов повсеместно в мире.
  • Сколько времени мы боремся, чтобы Украине предоставили все оружие, которое необходимо, чтобы изменить характер боев и начать двигаться быстрее и увереннее к изгнанию оккупантов. Все оружие, включая MLRS. С системами, которые реально необходимы, чтобы остановить эту агрессию.
  • За время с 26 мая 2014 года и тем более с 24 февраля этого года до сих пор было множество возможностей у тех, кто действительно имеет для этого силу, чтобы поставить точку и сказать: теперь Россия действительно почувствует полную цену за то, что она делает против Украины, против европейского единства и против свободы как таковой.
  • Сегодня снова оккупантами был обстрелян Харьков. К настоящему времени в перечне погибших – девять человек. 19 раненых. Все мирные жители. Убитый ребенок (пять месяцев) и отец. Мать в тяжелом состоянии. Среди раненых в Харькове также девочка девяти лет.
  • Снова ракетные удары – Сумская область, опять-таки Донбасс. Вновь значительна активизация артиллерии оккупантов в Запорожской области. Снова их попытки вгрызаться в землю на юге страны.
  • Обратился сегодня к парламенту и народу Латвии. Поблагодарил за помощь, которую Украина получила, в том числе оборонную. И за ту помощь, которую латвийское государство и латвийский народ оказывают сейчас. Если бы у всех в мире была такая же решительность в защите нашей общей свободы, как в Латвии и других не колеблющихся партнеров, то просто не было бы всего того зла, которое российское государство натворило Украине, Европе и миру.
  • Говорил сегодня с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Проинформировал о ситуации на поле боя, об усилении активности оккупантов. Обсудили, как можно адекватно усилить способность Украины обороняться и отражать эти атаки.
  • Подписал новый указ о награждении наших героев. 180 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами, из них 28 – посмертно. Общее количество награжденных по состоянию на этот день уже более 16 тысяч. Если точно – 16 тысяч 44. За 92 дня. Но понятно, что подвигов и побед наших защитников в сотни и сотни раз больше.
  • В этом году в Украине нет этой нашей традиционной школьной праздничности. И это ясно. Такое время. Такова ситуация. Но что неизменно – каким бы ни было время и какой бы ни была ситуация – нужно не терять свои возможности. Надо сражаться. Надо развиваться. Следует защищать свою свободу и уметь пользоваться этой свободой. Следовательно, надо быть образованными и смелыми. Не терять ни одного дня в жизни. Знать, зачем проживаешь день. И обязательно верить в Украину. Ибо только здесь для украинцев и украинок больше шансов для успеха. А особенно – после нашей победы.

Зеленский назвал условие, при котором встретится с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов ко встрече с президентом России Владимиром Путиным только в том случае, если в повестке дня будет вопрос о прекращении войны в нашей стране.

"У них такая структура принятия решений, что без него (Владимира Путина, — Ред.) решения не принимаются. Все институции объединены решением президента. Без него решения о прекращении войны не будет", — сказал Зеленский.

Кроме того, глава государства добавил, что готов встретиться только с Путиным.

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"Желания встречаться с посредниками нет и не будет. Я не воспринимаю ни одной встречи ни с кем, кроме президента. Если будет один вопрос – прекращение войны", — сказал он.

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