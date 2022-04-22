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Зеленский: Мечта россиян теперь – украсть унитаз и умереть

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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22 апреля, 23:19
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Солдаты РФ едут на войну в Украину, чтобы посмотреть здесь на нормальную жизнь
Владимир Зеленский раскритиковал цели оккупантов в Украине.
Владимир Зеленский раскритиковал цели оккупантов в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский убежден, что россияне едут воевать в Украину, чтобы украсть себе хоть что-то, напоминающее нормальную жизнь. Он особо отметил похищение унитазов у украинцев.

Об этом Зеленский сказал в видеообращении 22 апреля.

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Президент отреагировал на заявление российских военных о том, что их задача сейчас – установление контроля над югом Украины и выход к границе Молдовы. И якобы там, в Молдове, нарушаются права русскоговорящих.

"Если быть честным, то территория, на которой России следовало бы позаботиться о правах русскоязычных, – это сама Россия. Где нет свободы слова, нет свободы выбора. Просто не существует права на другое мнение", – убежден Зеленский.

Он также напомнил, что в России процветает бедность, а человеческая жизнь – ничего не стоит.

"Настолько, что они едут к нам, едут на войну, чтобы украсть себе хоть что-то, что напоминает нормальную жизнь. Знаете, как раньше говорили о самой большой мечте: увидеть Париж и умереть. А от их поведения теперь просто шок. Потому что их мечта теперь – украсть унитаз и умереть", – сказал Зеленский.

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Оккупанты спрашивали в селах под Черниговом, что такое унитаз

Во время оккупации Черниговской области некоторые российские военные впервые в жизни увидели унитазы но совсем не знали, как ими пользоваться. Об этом рассказали очевидцы, жившие в оккупированных селах.

Женщины вспоминают, что оккупанты, не зная, как пользоваться унитазами, "ставили мисочку и ходили", а затем выносили. Кроме того, они искренне удивлялись, как в комнате можно ходить в туалет.

"Заходят в дом и говорят "а что это такое?" А кто-то там говорит "унитаз". А тот – "а что это?", – вспоминает пенсионерка.

По словам очевидцев, это произошло в селе Ягодное вблизи Чернигова.

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Россия отправила мародеров воевать в Украину

Во время боевых действий в Украине российские оккупанты массово мародерствуют. Захватчики взламывают банковские сейфы, опустошают продуктовые магазины, отбирают у мирных жителей еду, одежду, электротехнику, грабят даже церкви

27 февраля в Верхнем Рогачике Херсонской области оккупнты вынесли сейф с деньгами из отделения ПриватБанка.

1 марта российские военные ограбили супермаркет в Бобровице Черниговской области. Солдаты открыли кассу, забрали продовольствие.

В этот же день в Корюковке Черниговской области оккупанты ночью обокрали церковь. В поисках пищи военные РФ не побрезговали рыться даже в пакетах с объедками.

В Херсоне оккупанты сожгли ТРЦ "Фабрика", ограбили продуктовый и магазин сантехники – зашли и забрали унитазы.

Покидая Черниговскую область, россияне везли с собой стиральные машины, ковры и даже шкаф-купе. Кроме того, похищали детские игрушки и женское белье.

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Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

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ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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