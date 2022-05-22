Зеленский: Между Украиной и Польшей не должно быть границ или барьеров

Президент заявил, что Россия разрушила прошлые противоречия между Украиной и Польшей

Президент Украины поблагодарил за поддержку всех поляков. / Фото: Офис Президента Украины, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 22 мая, президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину и выступил с обращением в Верховной Раде. Позже выступил и президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что российские ракеты, бомбы и снаряды до сих пор летят в жилые дома, школы, больницы, музеи, театры, храмы, даже кладбища.

Также в своем выступлении президент поблагодарил Польшу за поддержку нашего народа.

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Что сказал Зеленский

По словам Зеленского, 24 февраля РФ разрушила своеобразное "хранилище" прошлых противоречий между Украиной и Польшей – в один день стало ясно, что эти противоречия не имеют силы, когда есть "сила такой угрозы выживанию наших народов – Украины и Польши, народов Европы".

"Мы планировали (с Дудой – ред.) построить мемориал примирения на общей границе Украины и Польши, но украинские границы перешли те, кто хочет других мемориалов – и посвященных совсем не миру ", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что "мы (Украина и Польша – ред.) защищаем общую Вселенную под названием "Свобода и независимость" – во времена, когда кто-то варварствует в космическом масштабе". Такого же масштаба сегодня достигает понимание, взаимодействие, дружба и братство Украины и Польши. По словам президента, 24 февраля "мы начали писать новый том нашей истории. Важно – в нашей общей истории".

Зеленский заявил, что с Дудой они понимают друг друга "с полуслова", а парламенты, правительства и вообще народы 2-х стран понимают друг друга "как никогда".

Польша, по словам президента, является одним из лидеров не только в поддержке нашего государства, но и в защите и продвижении санкций, которые необходимы, чтобы принудить Россию к миру. Абсолютное большинство поляков поддерживает эмбарго на энергоресурсы из России.

"Единство наших народов должно остаться постоянной величиной. Ни сейчас, ни в будущем никто не имеет права нарушить это единство. Ни наши политики, ни вражеские агенты, ни даже члены жюри на "Евровидении". Украинский и польский народы поставили друг другу 12 баллов – сегодня и навсегда", – заявил Зеленский.

Президент также поблагодарил за поддержку всех поляков: "Я хочу с этой трибуны вспомнить всех. Чтобы это услышало каждое воеводство, уезд и гмина, чья поддержка и помощь чувствуются в каждом регионе, каждом городе, селе, в каждой общине Украины. Спасибо, Варшава, Краков. Спасибо, Лодзь, Познань, Вроцлав. Спасибо Гданьск, Быдгощ, Торунь. Спасибо, Люблин, Катовице, Ополе, Щецин. Гожув-Великопольски, Зеленая Гура. Спасибо, Жешув, Белосток, Ольштын, Кельце. Эти города являются собратьями наших городов – Киева, Львова, Одессы, Харькова, Кременчуга, Кривого Рога, Черкасс, Луганска, Донецка, Сум, Изюма, Старобельска, Мариуполя".

По его словам, Украина и Польша являются родными, и между нами не должно быть границ или барьеров. Поэтому страны пришли к согласию в скором времени "воплотить это и в соответствующее двустороннее соглашение" – сначала относительно общего погранично-таможенного контроля, а впоследствии и единой условной границы, когда Украина будет членом ЕС.

Отдельно Владимир Зеленский поблагодарил польский Сейм за недавно принятый закон о помощи гражданам Украины. Он отметил, что вскоре в Украине должны подать в Верховную Раду аналогичный зеркальный законопроект.

Кроме этого, президент заявил, что перед выступлением подписал указ, отмечающий особую роль польского города Жешув: "Я ввел специальное почетное звание Город-спасатель для городов-партнеров нашего государства, которые сегодня делают невозможное для помощи нам, для помощи нашим людям, для помощи нашей армии. От имени всего украинского народа я выражаю благодарность городу Жешуву – первому Городу-спасателю".

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным зависит от времени. По его словам, сейчас цели меняются.

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