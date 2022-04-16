Зеленский пообещал восстановить разрушенные дома украинцев и справедливость

Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинскому народу. Глава государства заявил, что власть восстановит все разрушенные дома украинцев.
Об этом сообщает "Сегодня".
"Каждый в Украине имеет право на свое жилье, на свой собственный дом или свою квартиру. Все, чье жилье разрушили оккупанты, и все, кто долгие годы стоял в очереди. Весь наш народ, заслуживающий жизни в современной среде. Абсолютно не сомневаюсь, что нам удастся не только восстановить разрушенное, но и восстановить справедливость относительно тех, чье право на жилье было нарушено", – сказал Зеленский.
Зеленский пообещал восстановить все границы Украины
Вся линия государственной границы Украины будет восстановлена. Об этом заявил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОП в Telegram-канале.
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"Придет время, и будет восстановлена вся линия государственной границы Украины. И чтобы это произошло быстрее, мы должны быть сосредоточенными, готовыми смело смотреть в глаза злу и отвечать на каждое преступное действие против Украины, против наших людей, против нашей свободы. Зло будет наказано", – сказал он.