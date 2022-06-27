Зеленский на саммите G7 заявил, когда ждет конец войны в Украине

Также президент хочет, чтобы санкционное давление на Россию усиливалось

Владимир Зеленский поговорил с лидерами «Группы семи». Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в режиме видеоконференции в заседании саммита лидеров "Группы семи", который проходит в Берлине. Он поблагодарил государства "Большой семерки" за оборонную и финансовую поддержку Украины во время полномасштабного вторжения РФ. Также глава государства сказал спасибо за последовательную санкционную политику в отношении страны-агрессора.

Об этом сообщили в Офисе президента.

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Зеленский отметил, что санкционное давление на Россию должно усиливаться, в частности, путем ограничения цены на нефть, которую экспортирует агрессор.

"Украина ощущает поддержку государств "Большой семерки". Спасибо за оборонную и финансовую помощь нашей стране в борьбе с российским вторжением. Для нас важна и последовательная позиция стран G7 относительно санкций. Они должны и дальше усиливаться, в частности путем ограничения цены на нефть, которую экспортирует агрессор", – сказал президент Украины.

Кроме того, он заявил, что хочет, чтобы война РФ в Украине закончилась к концу года до наступления зимы.

Также Зеленский в обращении попросил поставки систем противовоздушной обороны, дополнительных санкций в отношении России и гарантий безопасности.

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Владимир Зеленский принял участие в саммите G7. Фото: Офис президента Владимир Зеленский принял участие в саммите G7. Фото: Офис президента Владимир Зеленский принял участие в саммите G7. Фото: Офис президента Владимир Зеленский принял участие в саммите G7. Фото: Офис президента Владимир Зеленский принял участие в саммите G7. Фото: Офис президента Владимир Зеленский принял участие в саммите G7. Фото: Офис президента Владимир Зеленский принял участие в саммите G7. Фото: Офис президента Владимир Зеленский принял участие в саммите G7. Фото: Офис президента Владимир Зеленский принял участие в саммите G7. Фото: Офис президента 1 /9

В США рассказали о трех ключевых целях саммитов НАТО и G7

Президент США Джо Байден заявил о трех главных целях в ходе предстоящих саммитов G7 и НАТО в конце июня. Они связаны с войной в Украине. О них рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета госбезопасности США Джон Кирби.

Первой целью является усиление непоколебимой поддержки со стороны США демократической, суверенной Украины, а также привлечение России к ответственности за начавшуюся войну.

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Вторая цель — управление разрушительными рисками для глобальной экономики, в частности, в контексте повышения цен на топливо и продовольствие.

Третьей ключевой целью названо формирование информационного видения мира, в котором демократия способна реализовывать свой потенциал и победить авторитарные и коррумпированные подходы.

Ранее мы рассказывали, что на саммите НАТО объявят Россию угрозой безопасности, миру и стабильности. Также впервые будет упомянут Китай. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Кроме того, глава Офиса президента Андрей Ермак в своей колонке для западных СМИ обратился к лидерам стран G7, которые на саммите рассматривают дальнейшие действия по поводу России. По его словам, Украина должна быть отстроена за средства, конфискованные у РФ.