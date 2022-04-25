Зеленский на встрече передал Блинкену и Остину план по усилению санкций против России

Встреча Зеленского с американскими чиновниками состоялась во время их визита в Украину

Зеленский встретился с американскими чиновниками / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский официально сообщил о визите в Киев госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина. Зеленский обсудил с чиновниками оборонную помощь и финансовую поддержку Украины, а также гарантии безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

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"Мы ценим то, что Соединенные Штаты Америки беспрецедентно помогают Украине. Хочу от себя лично и от всего украинского народа поблагодарить президента Байдена за его лидерство в поддержке Украины, за его личную четкую позицию. Поблагодарить весь американский народ, а также Конгресс за двухпалатную и двухпартийную поддержку. Мы это видим. Мы это чувствуем" , – подчеркнул Зеленский.

В ходе встречи Зеленский передал американской стороне План действий по ужесточению санкций против Российской Федерации, наработанный международной экспертной группой Ермака-Макфола.

Президент отметил, что уже предоставленная Соединенными Штатами Америки оборонная поддержка на общую сумму 3,4 миллиарда долларов США является самым большим вкладом в укрепление обороноспособности Украины. По словам Зеленского, такое содействие уже помогает вывести украинские оборонные способности на качественно новый уровень, что крайне важно для защитников и защитниц, защищающих украинскую землю на передовой.

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Отдельное внимание во время встречи уделили санкционной политике, которая и дальше должна усиливаться и стать весомым элементом воздействия на агрессора.

В свою очередь, обсуждая пути активизации финансовой поддержки Украины как для содействия экономике, так и для дальнейшего восстановления государства, глава государства отметил важность расширения Соединенными Штатами Америки возможностей для доступа украинских товаров на американский рынок.

"Визит делегации высокопоставленных чиновников США в Киев в этот ответственный для Украинского государства момент очень ценен и важен. Обсудили с Госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином оборонную помощь, усиление санкционной политики против России, финансовую поддержку Украины и гарантии безопасности. Благодарен Соединенным Штатам Америки за беспрецедентную помощь!" – отметил Зеленский в Telegram.

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Зеленский проговорился о визите Блинкена

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции для украинских и западных СМИ в Киеве на станции метро 23 апреля проговорился о визите Блинкена. Как известно, США официально не анонсировали этот визит и все еще не подтвердили то, что он состоялся. Однако Зеленский сказал, что приезд Блинкена не являлся секретом.

"Я не думаю, что это большой секрет, хотя не знаю, известно ли, завтра к нам приезжают люди из Соединенных Штатов Америки. У меня будет встреча с министром обороны и государственным секретарем господином Блинкеном", – сказал президент.

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