Зеленский: "Наблюдается накопление российских сил для удара на Донбассе"

На Донбассенаблюдается накопление российских сил для нового удара. Украина к этому уже готовится.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в новом обращении.
Глава страны утверждает, что переговорный процесс — это пока только слова.
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"Мы видим, что в это время происходит накопление российских войск для новых ударов на Донбассе. К этому мы готовимся. Мы никому не верим. Есть реальная ситуация на поле боя и сейчас это самое главное. Мы будем бороться за каждый метр нашей земли", - добавил Владимир Зеленский.
Россия отказалась от наступления на Киев и сфокусировалась на Донбассе
По оценкам Пентагона, последние маневры армии РФ на востоке Украины свидетельствуют, что захват Донбасса стал приоритетной задачей российского командования.
У этого может быть несколько причин:
- намерение оцепить части ВСУ в этом районе и помешать их передвижению на другие участки боевых действий;
- приобретение мощного козыря для будущих переговоров;
- общая смена военной стратегии, так как никаких попыток наступать на Киев российскими войсками по-прежнему не предпринимается.
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