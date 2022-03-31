Зеленский: "Наблюдается накопление российских сил для удара на Донбассе"

По оценкам Пентагона, захват Донбасса стал приоритетной задачей российского командования

Зеленский утверждает, что Украина готовится к новому удару оккупантов / Коллаж "Сегодня"

На Донбассенаблюдается накопление российских сил для нового удара. Украина к этому уже готовится.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в новом обращении.

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Глава страны утверждает, что переговорный процесс — это пока только слова.

"Мы видим, что в это время происходит накопление российских войск для новых ударов на Донбассе. К этому мы готовимся. Мы никому не верим. Есть реальная ситуация на поле боя и сейчас это самое главное. Мы будем бороться за каждый метр нашей земли", - добавил Владимир Зеленский.

Россия отказалась от наступления на Киев и сфокусировалась на Донбассе

По оценкам Пентагона, последние маневры армии РФ на востоке Украины свидетельствуют, что захват Донбасса стал приоритетной задачей российского командования.

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У этого может быть несколько причин:

намерение оцепить части ВСУ в этом районе и помешать их передвижению на другие участки боевых действий;

приобретение мощного козыря для будущих переговоров;

общая смена военной стратегии, так как никаких попыток наступать на Киев российскими войсками по-прежнему не предпринимается.

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