Зеленский: начали работать над новыми санкционными пакетами против России

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинскому народу. Глава государства подвел итоги 99-го дня войны.
Видео опубликовали на канале Офиса президента в YouTube.
Что сказал Зеленский – коротко о главном
- ЕС постепенно движется к внедрению шестого санкционного пакета. Другие страны, добывающие значительно более качественную и легкую нефть, готовятся заместить российские поставки.
- Начали уже работать над новыми санкционными пакетами против России.
- США подтвердили, что нашему государству направляются современные ракетные системы залпового огня – HIMARS.
- Имеем новый пакет оборонной помощи от Швеции.
- По состоянию на сегодня уже 50 посольств возобновили полноценную деятельность в Киеве. Отныне церемония вручения верительных грамот послами, которые начинают деятельность в Украине, будет проходить на территории Софийского собора.
- Сегодня были два важных обращения в парламент Люксембурга и до участников форума в Братиславе. Ключевая задача – как и раньше – это аккумулировать для Украины максимальную поддержку: военную, финансовую, политическую.
- За несколько недель – ожидаем ответ ЕС по вопросу о статусе кандидата для Украины.
- В первой линии атак очень часто РФ используют людей, которых набрали в свою армию на ранее оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
- 223 участника боевых действий отмечены государственными наградами, из них 72 посмертно.
Сколько украинцев выехали за границу из-за войны?
С начала полномасштабного вторжения России в Украину много украинцев покинули страну. В частности, новое убежище из-за войны пришлось искать почти 12 миллионам человек.
Более пяти миллионов украинцев уехали за границу. В основном – это женщины и дети.
"Около 12 миллионов наших граждан были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Более 5 миллионов уехали за границу. И абсолютное большинство из них – это женщины с детьми. Сделаем все для того, чтобы они могли вернуться в Украину, домой", — подчеркнул президент.
"Я решил, что хочу удочерить одну из девочек, которая потеряла родителей"