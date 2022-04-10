Зеленский наградил 430 военнослужащих, 55 – посмертно

Медалью "За военную службу Украине" глава государства наградил 168 военных

Президент Украины Владимир Зеленский наградил 430 военнослужащих. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 430 военнослужащих, из них 55 – посмертно.

Соответствующий указ №224/2022 опубликован на сайте главы украинского государства.

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Согласно документу, за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени награждены девять военнослужащих, ІІІ степени – 49, из которых двое – посмертно.

Также Президент отметил орденом "За мужество" I степени одного военнослужащего, ІІ степени – трех, ІІІ степени – 149 военных, среди которых 49 посмертно.

Согласно указу, орденом Даниила Галицкого отмечены 18 военных. Медалью "За военную службу Украине" глава государства наградил 168 военных, а медалью "За безупречную службу" ІІІ степени – пятерых. Кроме того, медалью "Защитнику Отчизны" Президент отметил 28 военных, из которых четыре – посмертно.

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Зеленский объяснил, почему Россия пришла с войной в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хотела разделить Украину на части и максимально ослабить. Об этом Зеленский сказал в обращении к народу и политикам Кипра.

"Они хотели уничтожить нашу государственность и разорвать нашу страну. Разделить Украину на части. Столько, сколько смогут, хотели оставить себе. А все, что не смогут захватить, хотели максимально ослабить, максимально разрушить. Россия стремилась создать новое разделение в Европе, которое отвечало бы неадекватным амбициям нынешнего поколения российских руководителей. Они просто не воспринимают серьезно большинство государств мира. Они не уважают большинство народов. Они смотрят на всех в мире или как на тех, кого хотят использовать, или как на тех, кого хотят захватить, или как на тех, кого хотят запугать", – сказал Зеленский.

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