Зеленский наградил более 800 защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский наградил 836 защитников нашей страны.

Об этом он сообщил во время очередного обращения к украинцам.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил финансовую помощь нашей стране с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

"Говорил сегодня (17 апреля — ред.) с директором-распорядителем Международного валютного фонду Кристалиной Георгиевой. Об обеспечении финансовой устойчивости Украины и о подготовке восстановления нашего государства после войны. Коснулись конкретных направлений возможного сотрудничества с МВФ как в ближайшее время, так и в перспективе нескольких лет. Уверен, что прогресс в наших отношениях с фондом будет ощутимым. И я хочу поблагодарить госпожу Кристалину за личную и весомую поддержку", — рассказал глава государства.