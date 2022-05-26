Зеленский намекнул, что Россия не собирается останавливаться на одной стране

Президент выразил огромную благодарность Латвии, за поддержку и помощь в противостоянии российской агрессии

Зеленский сделал очередной заявление о войне в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине сейчас решается судьба не только нашего народа, а и всех европейцев и от итога этой войны зависит, что будет доминировать в Европе в течение ближайших десятилетий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства в Telegram-канале.

"Вы воспринимаете нашу борьбу за свободу как вашу собственную. Это действительно так. Ведь именно сейчас и именно у нас, в Украине, решается судьба всех нас, всех европейцев. Именно силой оружия в войне, которую начала Россия против нашего государства, против Украины, и одновременно – против свободы всех своих соседей, определяется то, что будет доминировать в Европе в течение ближайших десятилетий: будет ли это справедливость для каждого народа, или России удастся сделать снова главными для разных народов слова "оккупация", "репрессии", "депортация", – обратился Зеленский к латвийцам.

Также президент поблагодарил Латвию за поставки вооружения, которое с первых дней российского вторжения спасало жизни украинцев.

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"Еще в 18 часов 23 февраля в Украину прибыли "Стингеры" из Латвии. Оружие, которое мы получили от вас, уже с первых часов полномасштабной агрессии России начало спасать наших людей. Пока многие колебались, искали отговорки, вы были среди тех, кто действовал, и продолжаете помогать нам по максимуму – и в оборонной сфере, и поддержкой санкций, и гуманитарной поддержкой, и чрезвычайно теплым отношением к нашим гражданам, которые нашли временное убежище в Латвии", – сказала глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Латвия не имея больших ресурсов делает огромный вклад, но есть те страны с огромными ресурсами для помощи, которые делают все, лишь бы притормозить ее. Президент отметил, что эти страны потакают российской агрессии из-за денег.

Он напомнил, что сейчас снова звучат заявления о том, что якобы нужно отдать России то, что она хочет, для "умиротворения агрессора", и сделать это хотят за счет государства, на которое напали.

"В России открыто говорят о том, что Украиной они не ограничатся. Им нужны и другие государства – страны Балтии, Польша и другие страны Европы. Именно поэтому мы должны восстановить полное уважение к базовым ценностям на нашем континенте. Мы должны четко и на всех уровнях бороться за принцип "каждый народ имеет значение", – подчеркнул Зеленский.

Латвия предложила провести "трибунал для Путина"

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс предложил провести Международный трибунал по военным преступлениям России в тех городах, которые подверглись особо жестоким разрушениям.

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Сейм Латвии принял поправки к закону о гражданстве, согласно документу, теперь латвийского гражданства будут лишать тех, кто поддерживает войну России против Украины.