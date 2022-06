Зеленский напомнил Столтенбергу о важной вещи перед саммитом НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и отметил важность мощной противоракетной обороны для Украины.

В свою очередь генсек НАТО заверил украинского лидера в поддержке Альянса:

Spoke with President @ZelenskyyUa on #Russia 's war of aggression. At our #NATOSummit we will step up support for our close partner #Ukraine , сейчас и для долгосрочного времени. #NATO Allies stand with you.