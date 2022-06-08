Зеленский назвал эпицентр битвы за Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Он подвел итоги 105-го дня войны.

Видео опубликовали на канале Офиса президента в YouTube.

"Ровно 10 лет назад в этот день начался Евро-2012 – чемпионат Европы по футболу, который объединил всех украинцев, украинцев и поляков, украинцев и абсолютное большинство европейцев. Церемония открытия была в Варшаве, финальная церемония – у нас в столице, в Киеве. Матчи проводились в разных городах наших двух стран и в частности в Донецке, на "Донбасс-Арене". Всего лишь 10 лет прошло, а такое впечатление, что это было в другом мире.

Как раз сегодня оккупанты выпустили абсолютно сумасшедшую новость, что якобы они готовятся объединить какие-то футбольные клубы со всех оккупированных территорий в один псевдочемпионат — из Донецка, Луганска, Херсона, Мелитополя, Крыма, даже с части территории Грузии. Это просто издевательство оккупантов над людьми, которые все прекрасно помнят.

10 лет назад наш Донецк был сильным, гордым и развитым городом. А потом пришла Россия. Принесла как раз такого неадекватного уровня идеи. И теперь это город-призрак, который потерял большинство людей, тысячи жизней и абсолютно все перспективы.

Только возвращение Украины, которое обязательно будет, только наш флаг и только украинский закон будут означать для этих территорий, для этих городов просто нормальную жизнь снова. Жизнь, которая там была. Мирная, безопасная, открытая для всего мира. И конечно — новые матчи команд мирового уровня на"Донбасс-Арене".

Я благодарен президенту Польши Анджею Дуде и другу всех украинцев за то, что он отправился сейчас в специальную поездку по странам Европы для поддержки европейской перспективы нашего государства. Именно в этом июне должны получить решение по кандидатстве. И все наши друзья, все наши дипломаты сейчас работают для этого, работают на полную.

Вместе с Анджеем должна была поехать и президент Словакии Зузанна Чапутова – планировалась такая совместная инициатива двух лидеров. Помешал положительный тест на COVID. Что ж, таковы условия нашей жизни сейчас. Желаю Зузанне скорейшего выздоровления.

Говорил сегодня с канцлером Германии Шольцем. Также — о решении в пользу Украины относительно кандидатства, которое, на самом деле, будет решением и в пользу Европы. Об оборонной поддержке говорили. И о продовольственной безопасности, гарантирование которой – уже действительно глобальный интерес. Потому что никто не может быть заинтересован, кроме российского государства, в глобальном продовольственном кризисе.

Обратился сегодня к участникам инвестиционной конференции, организованной для обсуждения экономических перспектив нашего государства. Среди участников были представители крупнейших мировых фондов. Запад хотя и непубличным был, но все же очень весомый, мощный. Пригласил их инвестировать в Украину. Инвестируйте.

Также пообщался с участниками сообщества руководителей крупнейших американских компаний. Это уже 133-й такой саммит, и в этом году он объединил ведущие силы глобального бизнеса. Обсудили, как бизнес может помогать Украине выстоять. Призвал выходить с российского рынка и не поддерживать своими налогами эту войну.

Для меня очень важно – увидеть, что в такой аудитории – а это, еще раз подчеркну, представители наиболее влиятельной части американского бизнеса считают, что санкции против России нужно усиливать. Следовательно, было бы правильным для политиков услышать эту позицию. Ведущий бизнес и большинство в странах Америки и Европы считают, что пока еще не достаточно давления на Российскую Федерацию для прекращения этой войны.

Северодонецк по итогам и этих суток, уже 105 суток полномасштабной войны, остается эпицентром противостояния на Донбассе. Защищаем наши позиции, наносим врагу ощутимые потери.

Это очень жестокая битва, очень тяжелая. Пожалуй, одна из самых тяжелых на протяжении всей этой войны. Я благодарен каждому и каждой, кто обороняется на этом направлении. Во многом именно там сейчас решается судьба нашего Донбасса.

Также подписал указы о награждении наших героев. 285 участников боевых действий отмечены государственными наградами, 68 из них посмертно", — сказал глава государства.