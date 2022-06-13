Зеленский назвал количество убитых оккупантами украинских детей

Президент попросил у Запада поддержки, чтобы остановить гибель мирных жителей

Владимир Зеленский заявил, что список убитых оккупантами украинских детей значительно увеличился / Фото: Коллаж: Сегодня

Список украинских детей, убитых российскими оккупантами за время полномасштабного вторжения, увеличился сразу на 24 фамилии – до 287.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 13 июня в видеообращении к Американскому еврейскому комитету.

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"Сегодня, когда я записываю это обращение, существенно изменилась справка относительно погибших. Перечень убитых наших детишек стал больше сразу на 24 фамилии. Теперь в нем 287 пунктов. Это, пожалуй, одна из самых страшных вещей, которые происходят во время войны", – заявил он.

По словам президента, украинские власти постепенно узнают, "сколько тел оккупанты зарыли в братских могилах или оставили в развалинах разбитых городов".

"Это дети, погибшие от российских ударов по Мариуполю. Теперь мы о них знаем. Среди этих 24 детей – мальчик Максим. Он родился в этом году. Девочка Дарья – тоже родилась в этом году. Максим и Дарья не прожили и три месяца. Они погибли вместе с родителями, когда их всех засыпало в подвале обычного жилого дома, на который российский самолет сбросил бомбу... Скажите мне, почему это происходит в 2022 году? Это же не 1940-е годы", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства также попросил у Американского еврейского комитета поддержки в противостоянии агрессии РФ:

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"Защищайте необходимость усиления санкций против России. Это вам по силам. Помогайте нам ускорять поставки оружия для Украины, чтобы мы могли освободить оккупированные районы. Нам нужно мощное наступательное оружие, без которого война только затягивается. Знаю, что ваша помощь уже существенна. Но вы можете использовать еще большее влияние".

Россия массово похищает украинских детей

Оккупанты похищают украинских детей и перевозят на свою территорию. В общей сложности в РФ депортировали более 230 тысяч детей, говорится в заявлении украинской делегации в ООН.