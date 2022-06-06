Зеленский назвал областной центр, который Россия мечтает оккупировать следующим

Там сложилась самая угрожающая ситуация, ведь часть области захвачена россиянами

Владимир Зеленский назвал город, которые оккупанты рассчитывают захватить следующим. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский назвал областной центр, где сложилась самая угрожающая ситуация. Россия стремится оккупировать Запорожье. При том что значительная часть области уже оккупирована.

Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами, сообщила пресс-служба ОП.

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По словам президента, российские войска преследуют цель оккупировать Запорожье.

"Что касается Запорожья, то там самая угрожающая ситуация, потому что там часть (области – ред.) оккупирована, а Запорожье враг постоянно хочет оккупировать", – рассказал Владимир Зеленский.

Зеленский на днях посетил Запорожье

Президент вторично с начала полномасштабного вторжения РФ уехал за пределы Киевской области. 5 июня он совершил рабочую поездку в Запорожскую область. Там, в частности, посетил передовые позиции украинских военных.

Зеленский ознакомился с оперативной обстановкой на переднем крае обороны. Президент пообщался с военнослужащими и вручил государственные награды. Вместе с президентом в рабочей поездке приняли участие глава ОП Андрей Ермак и его заместитель Кирилл Тимошенко.

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