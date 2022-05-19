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Зеленский назвал причины, почему еще не нужно возвращаться в Украину

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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19 мая, 23:49
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Война переходит в самую кровавую фазу
Зеленский просит еще немного остаться за границей в безопасности / Коллаж "Сегодня"
Зеленский просит еще немного остаться за границей в безопасности / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вступает в последнюю фазу войны, которая — самая сложная и кровавая. Поэтому украинцам, которые выехали за границу, пока еще рано возвращаться домой.

Об этом лидер страны сообщил во время онлайн-встречи со студентами и ректорами украинских вузов, передает Офис президента Украины.

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Что известно

"Финальная стадия самая сложная, самая кровавая, она есть. Мы не можем отмежеваться и сказать: все, война кончилась. Я вам скажу откровенно, что в Киеве после деоккупации Киевской области появилось такое чувство, что все, никакой войны нет. К тому моменту, пока не летят ракеты. Я не могу сегодня кричать "возвращайтесь домой" всем, кто за границей, потому что война не закончилась. Это пока что выбор каждого человека", — отметил Зеленский.

Также лидер страны объяснил, ради чего нужно немного потерпеть.

"Именно сейчас и наша страна находится в такой ситуации, когда мы можем выбрать для нее такое будущее, как мы решим. То есть, это не просто адаптация к условиям, созданным для Украины другими поколениями или даже другими государствами. Как это для других стран, и как это было для нашего государства до войны. Мы можем сознательно переформатировать нашу жизнь. Вот что возможно сейчас", – отметил президент.

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Ситуация

  • Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки. Он отметил, что вышиванка является священным оберегом на войне против российского агрессора.
  • Во время традиционного видеобращения к нации 18 мая лидер Украины сообщил, что Россия использует против наших людей экспериментальное оружие.
  • Президент Франции Эммануэль Макрон во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что заявка страны на членство в Европейском Союзе будет рассмотрена в июне.

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Герої не вмирають!

Пилот-виртуоз… Полковник Александр Григорьев – военный летчик 16 отдельной бригады армейской авиации “Броды”, участник АТО/ООС, входил в состав миротворческого контингента. Один из немногих вертолетчиков, выполнявших посадку в кратер вулкана Ньямлагира в ДР Конго. Погиб в составе экипажа вертолета Ми-8 во время выполнения боевого задания в Киевской области. Герой Украины. Посмертно.

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