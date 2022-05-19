Зеленский назвал священный оберег украинцев в войне против РФ (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки. Он отметил, что вышиванка является священным оберегом на войне против российского агрессора.
Обращение Зеленский опубликовал в своем Telegram.
Президент надел в этом году традиционно надел вышиванку, но из-за войны она в стиле "милитари". Зеленский коротко и метко поздравил свой народ, переживающий нелегкие времена.
"Сильная, несгибаемая, красивая и свободная. С Днем вышиванки, Украина!", – сказал президент.
Президент также опубликовал ролик с кадрами несокрушимых украинцев, пострадавших от вторжения РФ. На нем – разрушены дома, украинские дети на фоне руин и защитники Украины, защищающие наши земли от захватчиков. Главным посылом ролика является то, что украинская вышиванка – это священный оберег в этой войне.
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