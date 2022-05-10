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Зеленский о Кравчуке: Он хотел мира для Украины, и мы этого добьемся

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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10 мая, 23:11
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Президент прокомментировал смерть Леонида Кравчука
Зеленский рассказал, чем запомнился Кравчук/Фото: коллаж: "Сегодня"
Зеленский рассказал, чем запомнился Кравчук/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам. Он подвел итоги 10 мая.

Видео опубликовали на канале Офиса президента в YouTube.

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Что сказал Зеленский – полное обращение

"Сегодня был сложный день. Были новости — как обычные, так и трагические. Начну с международных контактов. Продолжил обращаться к иностранным парламентам. К тем государствам и народам, чья поддержка важна для нас. И особенно сейчас.

В обращении к парламенту Словакии поблагодарил за мощную оборонную, санкционную и другую поддержку. Объяснил наш взгляд на то, почему энергетическое сотрудничество с Россией не может рассматриваться в отрыве от агрессивной политики этого государства. И на украинском примере, напомнив историю газовой так называемой дружбы с Россией, показал, каких ошибок стоит избежать.

Обращением к мальтийскому парламенту напомнил о героической битве за Мальту во Второй мировой войне, которая очень похожа на самом деле на нашу сегодняшнюю борьбу в войне за независимость и свободу против России. Тогда, 80 лет назад, от битвы за Мальту зависела судьба всего противостояния в Средиземном море. Союзники выиграли. Фашисты проиграли. Делаем все, чтобы и сейчас противостояние на нашей земле завершилось именно так. И для этого мы нуждаемся в принципиальности в поддержке, в санкциях. В том числе и от Мальты.

Провел в Киеве переговоры с министрами иностранных дел Германии и Нидерландов. Говорили об усилении Украины, о скорейшем завершении этой войны. Обсудили также и детали того, как наши друзья могут присоединиться к послевоенного восстановления Украины. Благодарен им и за возобновление работы посольств в нашей столице. Это важный жест, который подтверждает уверенность Европы в будущем Украины. Всего уже 36 иностранных представительств работают в столице.

Вооруженные силы нашего государства обеспечили нам всем хорошие новости из Харьковской области. Постепенно оттесняют оккупантов от Харькова. Я благодарен всем нашим защитникам и защитницам, которые держат оборону и проявляют поистине сверхчеловеческую силу, чтобы изгнать армию захватчиков. Некогда вторую по мощи армию мира. Но хочу также призвать всех наших людей, и особенно тех, кто в тылу, не распространять чрезмерных эмоций. Не стоит создавать такую атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно и даже ежедневно ожидаются определенные победы. Вооруженные Силы Украины делают все для освобождения нашей земли и наших людей. Для освобождения всех наших городов – Херсона, Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и других.

Сегодня специальная группа международных экспертов под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака предложила дорожную карту энергетических санкций. Это подробный документ, который описывает, что надо сделать, чтобы России стало действительно сложно финансировать эту войну, но при этом – чтобы глобальная экономика не понесла потерь из-за ограничений для российских энергоресурсов. Это рационально составленный документ, и уже сегодня начали работать над его реализацией.

И трагическая вещь, которой сегодня хочу завершить это обращение. Сегодня умер первый Президент Украины Леонид Макарович Кравчук. Он был не просто политиком. И даже не просто исторической фигурой. Он был тем человеком, который умел найти мудрые слова и сказать их так, чтобы услышали все украинцы. Особенно это важно в сложные, кризисные моменты. Когда от мудрости одного человека может зависеть будущее целой страны. Леонид Макарович проявил именно такую свою мудрость в конце 1980 годов, когда возникало украинское движение. Он блестяще прошел 1991 год, и это только сейчас может выглядеть, будто тогда ему было просто. И что бы ни было потом, Леонид Кравчук всегда оставался с Украиной.

Возможно, именно благодаря своей мудрости он был по-особенному веселым. Всегда ценил жизнь, каждую его минуту. Но и всегда находил далеко не одну минуту, чтобы помочь разобраться и дать совет. И в частности за это я ему лично благодарен. Он ребенком пережил Вторую мировую войну, пережил оккупацию. Леонид Макарович знал, чего стоит свобода. И всем сердцем хотел для Украины мира. Я уверен, мы это реализуем. Достигнем нашей победы и нашего мира", — сказал президент.

Зеленский рассказал, зачем Украине нужно в Евросоюз прямо сейчас

Попытки России шантажировать, раскалывать и ослаблять европейцев однозначно свидетельствуют о том, что все страны Европы должны еще больше объединиться. Также большее объединение в Европе возможно только в том случае, если Украина прямо сейчас получит возможность ускоренно двигаться в Европейский Союз. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к политикам и народу Словакии.

"Еще большей интеграцией. Еще большей совместной защитой наших ценностей. Это важный элемент именно той силы, которая делает свободу не просто бредом. Но еще большее объединение в Европе возможно только в одном случае – если Украина прямо сейчас, в условиях войны, получит реальную возможность ускоренно двигаться в Европейский Союз", – сказал Зеленский.

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