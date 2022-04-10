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Зеленский о переговорах с РФ: Нельзя упускать возможность остановить войну дипломатическим путем

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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10 апреля, 13:03
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Есть украинцы, которые потеряли близких людей из-за войны и им не подойдет какой-нибудь мир на любых условиях
Зеленский рассказал о переговорах с Россией
Зеленский рассказал о переговорах с Россией / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди воспримут мир в любом случае, потому что люди хотят, чтобы эта война закончилась. Глава государства отметил, что нельзя упускать возможности дипломатического решения вопроса о мире. Но сложно договариваться с людьми, которые пытали украинский народ.

Об этом Зеленский сказал в интервью APNews.

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"Есть люди, которые потеряли детей, и я не думаю, что их удовлетворит любой мир на любых условиях. И в любое время. Потому что это большая рана и большая трагедия потерять близких людей. Но если говорить не эмоционально, а это сложно, то мы должны понимать, что любая война должна заканчиваться миром или заканчивается миллионами жертв. И все равно там, где миллионы жертв, все приходит к миру, к окончанию войны", – сказал Зеленский.

Он добавил, что именно из этого следует делать выводы.

"Да, мы должны бороться, но бороться ради жизни. Ты не можешь бороться ради пыли, когда уже ничего нет, нет людей. И поэтому важно остановить эту войну. Сложно. Эмоционально сложно. Сложно с точки зрения желания, никто не хочет договариваться с человеком или с людьми, которые пытали этот народ. Это все понятно. И это я вам скажу как муж, как отец. Я все это прекрасно понимаю", – заявил Зеленский.

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По словам президента, нельзя упускать возможности.

"Если они (возможности – ред.) у нас будут на дипломатическое решение этого вопроса, то их терять нельзя. Мы не можем себе позволить решать за миллионы людей, желающих остановить войну. Решать за них и говорить: "Нет, мы не готовы говорить, потому что это убийцы", – сказал Зеленский.

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Зеленский пообещал восстановить все границы Украины

Вся линия государственной границы Украины будет восстановлена. Об этом заявил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОП в Telegram-канале.

"Придет время, и будет восстановлена ​​вся линия государственной границы Украины. И чтобы это произошло быстрее, мы должны быть сосредоточенными, готовыми смело смотреть в глаза злу и отвечать на каждое преступное действие против Украины, против наших людей, против нашей свободы. Зло будет наказано", – сказал он.

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