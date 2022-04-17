Зеленский: Обеспечение украинцев жильем пройдет в трех этапах

Глава государства записал новое видеообращение к украинцам 16 апреля и рассказал подробности

Владимир Зеленский рассказал, как украинцам будут восстанавливать жилье. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине заработает программа предоставления жилья. Так, запланировано три этапа.

Об этом глава государства рассказал в новом видеообращении 16 апреля.

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Как стало известно, на первом этапе временное жилье получат все переселенцы, чей дом разрушен российскими оккупантами.

На втором этапе будут возобновлены пострадавшие города. А на третьем этапе жильем обеспечат всех защитников Украины и представителей важных социальных профессий.

Зеленский пообещал восстановить все границы Украины

Вся линия государственной границы Украины будет восстановлена. Об этом заявил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОП в Telegram-канале.

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"Придет время, и будет восстановлена ​​вся линия государственной границы Украины. И чтобы это произошло быстрее, мы должны быть сосредоточенными, готовыми смело смотреть в глаза злу и отвечать на каждое преступное действие против Украины, против наших людей, против нашей свободы. Зло будет наказано", – сказал он.

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