Зеленский: Обеспечение украинцев жильем пройдет в трех этапах

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине заработает программа предоставления жилья. Так, запланировано три этапа.
Об этом глава государства рассказал в новом видеообращении 16 апреля.
Подробности
Как стало известно, на первом этапе временное жилье получат все переселенцы, чей дом разрушен российскими оккупантами.
Далее по теме
На втором этапе будут возобновлены пострадавшие города. А на третьем этапе жильем обеспечат всех защитников Украины и представителей важных социальных профессий.
Зеленский пообещал восстановить все границы Украины
Вся линия государственной границы Украины будет восстановлена. Об этом заявил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОП в Telegram-канале.
"Придет время, и будет восстановлена вся линия государственной границы Украины. И чтобы это произошло быстрее, мы должны быть сосредоточенными, готовыми смело смотреть в глаза злу и отвечать на каждое преступное действие против Украины, против наших людей, против нашей свободы. Зло будет наказано", – сказал он.