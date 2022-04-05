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Зеленский обратился к политикам Испании: Все должны перестать бояться РФ

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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5 апреля, 21:08
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Глава нашего государства выступил 5 апреля в Генеральных кортесах Испании
Владимир Зеленский призвал испанцев не бояться угроз РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Зеленский призвал испанцев не бояться угроз РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский выступил в Генеральных кортесах Испании. Он заявил, что в Украине сейчас под угрозой абсолютно все. Но глава государства призвал всех перестать бояться, ввести жесткие санкции против РФ и отказаться от бизнеса в стране-агрессоре.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Обращение Владимира Зеленского

"Я хочу привести вам только один пример о нашем государстве, о нашей жизни. У нас создан и действует Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. Разные конфессии, разные взгляды на общественную жизнь и отношения между государством и Церковью всегда мирно и с уважением к другим согласуются в формате Совета. Это один пример, но он показывает, что мы, украинцы, настроены на мир и бесконфликтность даже в таких чувствительных вопросах, которые во многих других обществах, всегда вызывают споры и конфликтность.

Россия пришла с войной на нашу землю не вчера и не позавчера. Уже давно. Мы защищаем наше государство от жестокой, ничем не спровоцированной агрессии еще с 2014 года. Сначала – оккупация нашего Крыма. Потом – война на украинском Донбассе. Теперь уже 41 день полномасштабного вторжения. Страшнейшей войны в Европе со времен Второй мировой войны.

Но зачем Россия пришла к нам, в наш дом, в Украину? Что именно должно уничтожить русское оружие?

Не просто наших людей. Не просто какую-либо основу мирной жизни. Да и возможность жить без диктатуры. Возможность жить без государственного насилия. Возможность быть стабильной открытой демократией. Возможность мирного сожительства разных религий, разных сообществ.

Формат русской государственной жизни не предполагает всего того, что абсолютно привычно для нас, для Украины. Россия хочет сделать так, чтобы во всем нашем регионе доминировал только один порядок – тиранический. Чтобы любое разнообразие было уничтожено. Чтобы было невозможно находить общий язык и компромиссы между разными сообществами.

Именно так это сейчас в России. Именно так она хочет поступить в Украине. А затем и по всему региону восточной и центральной Европы.

А что будет дальше?

Я знаю, что для вашей страны, для Испании важно, чтобы демократическая система была защищена. Чтобы мир на европейском континенте был гарантирован.

Но как это может быть сейчас? После того, как Россия начала направлять все свои государственные ресурсы для распространения войны и разрушения любой основы нормальной жизни.

Просто представьте это – матери в Украине пишут на спинах своих маленьких детей обычной ручкой имя ребенка, телефонные номера близких... Для чего? Если оккупанты убьют родителей, чтобы был хоть маленький шанс, что спасут этих детей.

Представьте, что люди сейчас – в Европе – живут неделями в подвалах, чтобы спасти жизнь. От обстрелов, от авиабомб. Каждый день! 2022 год, апрель – а реальность в Украине, как в апреле 1937-го. Когда весь мир узнал название одного из ваших городов – Герники. Представьте, что в обычных городах могут быть искусственно созданы такие условия, когда более ста тысяч человек недели живут без воды, без пищи, без лекарств.

Российские войска заблокировали наш город Мариуполь больше трех недель назад. Они уничтожают этот город полностью – там уже нет ничего, кроме развалин. Более 90 процентов всех построек разрушено! Убитых людей хоронили прямо во дворах возле разрушенных многоэтажек, где они жили.
Российская авиация бомбила даже здания в Мариуполе, о которых точно знала, что там скрываются люди. Там прятались дети...

Украина говорит об этом ежедневно. Ежедневно в течение всех дней этого вторжения. Но война продолжается. Россия не ищет мира всерьез.

А еще страшнее, что до сих пор мы не знаем, сколько еще будет продолжаться война, пока мир наконец-то сделает все, что необходимо для мира.

Санкции нужны действительно мощные. Самые мощные. Как можно допускать, чтобы российские банки генерировали доходы, пока в украинских городах российские военные пытают насмерть обычных гражданских людей? Как европейские компании могут торговать в государстве, сознательно уничтожающем наш народ?

Я знаю, что многие ваши компании уже перестали финансировать российскую военную машину из-за налогов. Я хочу вас поблагодарить. Ваших граждан. Ваше правительство. Я благодарен этим компаниям, всему вашему государству и обществу за принципиальную позицию санкций.

Но в то же время я хочу обратиться к некоторым компаниям, как Максам, Порселаноса, Серкобе и другим компаниям – я думаю, вы их знаете лучше меня – прошу прекратить бизнес с Россией.

То, что пережил наш город Буча, наша Бородянка, наши другие города, это военные преступления. Преступления против человечности. Без сроков давности. Это абсолютно четкая основа для того, чтобы российские военные и командиры были осуждены международным судом.

Как в этих условиях страны мира могут свободно покупать русскую нефть и допускать в свои порты русские корабли?

Сейчас на территории Украины решается судьба не только нашего государства. Но и удел всего европейского проекта. Ценностей, объединивших всех нас. Нас с вами. Демократии, объединившей всех нас. Прав человека, ставших для всех нас фундаментальной ценностью.

Я благодарен вашему государству за поддержку совместных европейских решений для мира. Но всем нам в Европе, всем нам в мире нужно сделать еще больше, чтобы Россия все же начала искать мир. Чтобы Россия все же начала уважать международное право.

Что для этого нужно?

Все в Европе должны просто перестать бояться. Перестать быть слабыми. Должны стать сильными. Ставить ценности и демократию выше тех угроз, которые Россия распространяет.

Я уверен, что страх – это не о вас. Но я прошу вас сделать все, чтобы и у других стран Европы не было страха. Вы можете помочь нам. Помочь миру. Дать нам оружие, которое необходимо. И мы ценим ту помощь, то оружие – все то, что вы нам уже предоставили. Вы можете поддерживать дальнейшие санкции, которые необходимы. А также – уничтожать страх перед Россией повсюду, где только можно увидеть.

Потому что демократия не должна бояться. Свобода должна быть защищена. Права человека – должны быть выше всех расчетов. Право на мир. Право на жизнь. Право на счастье, свободное развитие. Право на безопасность семьи. Право на будущее детей. Право на достойную старость родителей. Право на уважение к каждому сообществу. Право быть с вами, Испания, вместе в Европейской семье"

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