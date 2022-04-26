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Зеленский обсудил с премьер-министром Японии послевоенное восстановление Украины

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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26 апреля, 22:59
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Глава государства поблагодарил премьера за поддержку нашей страны
Зеленский поблагодарил Японию за мощный санкционный пакет для РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"
Зеленский поблагодарил Японию за мощный санкционный пакет для РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кишидой. Лидеры обсудили опасности, созданные Россией.

Об этом Зеленский сообщил во время обращения к украинцам.

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"Говорил сегодня с премьер-министром Японии. В частности, об опасностях, созданных Россией. О ситуации на поле боя в Украине. Поблагодарил Японию за мощный санкционный пакет, за поддержку и за лидерство, которое необходимо, чтобы принудить Россию к миру и к признанию фундаментальных основ международного права. Обсудили также и послевоенное восстановление Украины, и возможную роль Японии в будущих договоренностях безопасности", — сказал глава государства.

Кроме того, сегодня с визитом в Киеве побывал премьер-министр Румынии Николае Чуке. Зеленский поблагодарил его за оборонную и политическую поддержку.

"Обсудили с ним не только двустороннее взаимодействие между нашими государствами и совместную работу ради защиты свободы в Европе, но и взаимодействие на уровне Евросоюза. Рассматриваем одинаково с Румынией как перспективы, так и угрозы для европейского единства, в частности в Черноморском регионе. Договорились работать вместе еще более настойчиво, чтобы гарантировать безопасность в нашем регионе", — отметил Зеленский.

Когда наступит мир в Украине?

Сейчас украинцы постоянно думают, когда в Украине наступит мир, а оккупанты – уйдут с нашей земли. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на этот вопрос одновременно есть и нет ответа.

"Очевидно, что каждый день – а особенно сегодня, когда начался третий месяц нашего сопротивления, – всех в Украине беспокоит вопрос о мире. О том, когда это все закончится. О том, когда и что может стать победой для Украины. На этот вопрос одновременно и есть и нет простого ответа. Когда будет победа – ее почувствует каждый. Когда наступит мир – его увидит каждый. Но чтобы это произошло – и произошло быстрее – мы должны думать не о том, когда и что это будет. Мы должны думать каждый день о том, как сделать пребывание оккупантов на нашей земле еще больнее", — отметил президент.

Также он добавил, что Украина готова к миру еще со времен начала войны на Донбассе.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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