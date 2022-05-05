Зеленский обсудил с премьером Нидерландов, как привлечь РФ к ответственности за военные преступления

Лидеры договорились о следующих дипломатических шагах ради мира

Зеленский провел разговор с Рютте/Фото: Gregorio Borgia/Pool via REUTERS, коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте обсудил вопрос привлечения российских оккупантов к ответственности за совершенные в Украине военные преступления.

Об этом он рассказал во время обращения к украинцам.

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"Обсудили, как привлечь к ответственности всех военных преступников – каждого российского солдата, и каждого командира, которые убивали, пытали, издевались над нашими людьми", — сказал Зеленский.

Украинский президент и глава правительства Нидерландов договорились, какие последующие дипломатические шаги нужны ради мира.

Когда кончится война?

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что украинцам следует настроиться на длительные боевые действия. Горячая фаза войны может закончиться через четыре-пять месяцев. По словам эксперта, освобождение территорий будет происходить медленнее, чем представляют граждане.

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что после 9 мая точно будет известно, как долго продлится война Украины с Россией. Если РФ проведет громкий парад, то они готовы к длительной и изнурительной войне.

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