Зеленский объяснил, почему не призвал украинцев эвакуироваться до начала войны

Президент объяснил, что США предупреждали его об угрозе вторжения и необходимости эвакуации

Зеленский объяснил, почему не призвал украинцев эвакуироваться. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США предлагали эвакуировать украинцев из страны за год до российского вторжения. Но правительство сознательно не пошло на такой шаг. Ведь это существенно навредило бы украинской экономике.

Об этом президент сказал в интервью Nieuwsuur на нидерландском телевидении.

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Зеленский заявил, что не согласился с предложениями США, чтобы не создавать в Украине "ненужную панику".

"Это повлияло бы на нашу финансовую ситуацию, бюджет и экономику. Теперь мы это прекрасно понимаем. Только когда вторжение началось, мы предприняли эти шаги", – отметил президент.

Он добавил, что сейчас Украине не хватает минимум 5 млрд долларов в бюджете. Этот дефицит возник в марте. Зеленский считает, что если бы власть пошла на предложенный США шаг, то у Украины больше не было бы экономики.

"Тогда нам было бы очень трудно. Мы поняли, что гривня упадет, как и деньги и компании людей. И я думаю, это были большие риски. Что касается нашей армии, то она была готова – мы это показали им", – добавил президент.

Сколько украинцев выехало из страны

По данным ООН, на 16 мая с начала полномасштабной войны из Украины выехало 6,267 млн человек. Больше всего людей оказалось в Польше. Пересекли границу Румынии и Молдовы 978 тыс. украинцев, России – 851 тысяча, Венгрии – 610 тысяч, Словакии – 424 тысячи, Беларуси – 27,31 тысячи.

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Больше всего украинцев проживает в крупнейшем польском городе, расположенном вблизи украинской границы, – Жешуве. Сейчас каждый третий его житель (35% населения) – украинец.

Польский город Жешув получил почетное звание "Города-спасителя" от президента Украины Владимира Зеленского.

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