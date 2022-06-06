Зеленский объяснил, смогут ли Абрамович и Дерипаска получить гражданство Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность предоставления гражданства Украины российским олигархам. По его словам, такие люди как Роман Абрамович или Олег Дерипаска не смогут получить украинские паспорта. В то же время страна будет использовать все возможности для расшатывания кремлевского режима.
Об этом президент заявил журналистам, пишет РБК-Украина.
Зеленский отметил, что Украина должна использовать разные методы для борьбы с российскими властями.
"Если у нас есть возможность качать российские власти, мы должны это делать, мы должны использовать любое оружие", – пояснил Зеленский.
Гражданство Невзорову
Ранее источник в Кабмине сообщил "Сегодня", что российский журналист и экс-депутат Госдумы РФ Александр Невзоров и его супруга Лидия приобрели украинское гражданство согласно Указу президента от 21 мая. Но, как стало известно, этот указ закрыт.
6 мая Зеленский впервые прокомментировал предоставление гражданства Невзорову.
"Я знаю, что он (Невзоров – ред.) хотел оставить гражданство РФ, потому что поддерживает Украину. Мы имели об этом разговор, он есть в списках", – сказал Владимир Зеленский.
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