Зеленский оценил готовность Украины к вторжению РФ

Глава государства в интервью ответил на самые важные вопросы насчет войны

Зеленский заявил, что Украина смогла подготовиться к вторжению России / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина сумела подготовиться к полномасштабному вторжению России, поэтому планы Кремля завершить войну за 2-3 дня потерпели крах.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью в эфире Youtube-канала "Украина 24".

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"Можно ли было подготовиться к этой войне? Я считаю, что мы были неплохо подготовленными. Они не знали о многих вещах и потом они получили все это. Даже при увеличенных объемах (военной помощи – ред.) все аналитики говорили – с этим форматом армии и техники, которые есть в Украине, они зайдут за пару дней. Все говорили, что за 2-3 дня они нас захватят. Эта аналитика известна была", – сказал президент.

Зеленский отметил, что перед Украиной накануне войны стоял вопрос перевооружения:

"Нам нужно перейти с советского оружия полностью на образцы НАТО, а если ты не член НАТО, как это сделать, если тебе не дают лицензии, не продают ничего? Это все было до войны. Тогда что? Не хочу цитировать некоторых наших партнеров -" ройте окопы". Копая окопы нельзя сделать то, что сделали мы. Невозможно просто рыть окопы, потому что лопатой выиграть войну невозможно. Они нам говорили ройте окопы, а мы им – дайте оружие".

Зеленский рассказал, когда Украина начала готовиться к вторжению

Президент Украины Владимир Зеленский также рассказал, когда Украина начала готовиться к полномасштабному вторжению РФ.