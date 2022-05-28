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Зеленский оценил шансы на свержение режима Путина

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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28 мая, 21:58
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Президент считает, что вся российская власть связана между собой и в ближайшее время переворот не предвидится
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что переворот в Кремле маловероятен
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что переворот в Кремле маловероятен / Фото: Коллаж: Сегодня

В российской власти все связаны между собой и в ближайшее время маловероятно свержение режима Путина. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе Nieuwsuur нидерландского канала NOS, передает официальный Telegram-канал главы государства.

Политики боятся Путина

"Я думаю, что вся эта команда работает долгие годы, и они соединены между собой. Они связаны многими вещами, многими шагами, многими преступлениями – по крайней мере, мы считаем это преступлениями, то, что происходит против нас. И они объединены. Я не уверен в смене режима Путина прямо сейчас. Я думаю, что они его все боятся", – отметил Зеленский.

Ждет ли Путина крах

  • Журналист-расследователь Belingcat Христо Грозев в интервью Дмитрию Гордону заявил, что в близком окружении президента России Владимира Путина желают его смерти. Они "активно и пассивно" обдумывают, как свергнуть его с поста главы государства. По его словам, он слышал запись разговора двух российских олигархов, которые обсуждали смерть российского президента от предполагаемой болезни и хотели бы, чтобы это случилось.

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