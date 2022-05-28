Зеленский оценил шансы на свержение режима Путина

В российской власти все связаны между собой и в ближайшее время маловероятно свержение режима Путина. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе Nieuwsuur нидерландского канала NOS, передает официальный Telegram-канал главы государства.

"Я думаю, что вся эта команда работает долгие годы, и они соединены между собой. Они связаны многими вещами, многими шагами, многими преступлениями – по крайней мере, мы считаем это преступлениями, то, что происходит против нас. И они объединены. Я не уверен в смене режима Путина прямо сейчас. Я думаю, что они его все боятся", – отметил Зеленский.