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Зеленский: ООН пока не может выполнять функции, ради которых создавалась

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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6 апреля, 00:36
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Глава государства подвел итоги 41 дня войны в Украине
Зеленский обратился к украинцам/Фото: коллаж: "Сегодня"
Зеленский обратился к украинцам/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. Он подвел итоги 41 дня войны.

Видео появилось на канале офиса президента YouTube.

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Что сказал президент?

  • Обратился в Совет Безопасности ООН, который собрался на специальное заседание по военным преступлениям России в Буче и в целом в оккупированных районах Украины. Сказал то, что давно нужно было сказать именно в таком формате. Совбез ООН существует, а безопасности в мире не существует. Ни для кого. Это точно означает, что Организация Объединенных Наций пока не может выполнять функции, ради которых создавалась. И виновато в этом лишь одно государство. Россия. Которая дискредитирует и ООН, и все другие международные институты, в работе которых до сих пор участвует.
  • Предложил членам Совета Безопасности ООН и всем другим государствам, уважающим международное право, конкретные вещи, которые могут изменить ситуацию. В частности, глобальную конференцию – уже в мирном Киеве – для того, чтобы определиться, как можно реформировать мировую архитектуру учитывая все то, что делает Россия. Также обратился к парламенту и народу Испании. Государства, которое поддерживает нашу борьбу за свободу и за сохранение демократии в Европе.
  • Беседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. О гуманитарной ситуации во временно оккупированных районах Украины. О том, как можно помочь людям в заблокированном Мариуполе. Также договорились, что Франция окажет необходимую техническую и экспертную поддержку расследованию преступлений российских оккупантов в Буче и других городах Украины.
  • Готовимся принимать уже в ближайшее время в Киеве с визитами президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу европейской дипломатии Жозеп Борреля.
  • Сегодня в Мариинском дворце вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим Вооруженных Сил Украины, которым присвоено звание Героя Украины, и членам семей военных, которые отмечены этим званием посмертно.
  • Передал и орден "За мужество" семье погибшего фоторепортера Макса Левина, который был подло убит оккупантами на Киевщине. При жизни он внес весомый вклад в то, чтобы мы все видели и знали, что происходит в нашей стране.
  • Уже традиционно перед записью вечернего обращения подписал указы о награждении наших военных государственными наградами. 292 военнослужащих, из них 57 посмертно.

Зеленский призвал ООН лишить Россию права вето в Совбезе

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН реформировать мировую систему безопасности и лишить Россию права вето в Совете безопасности. В противном случае организации следует самораспуститься.

"Украина имеет моральное право предлагать реформу мировой системы безопасности... Сейчас мы нуждаемся в решении от Совбеза для мира в Украине. Если вы не знаете, как принять это решение, то вы можете сделать две вещи: или устранить Россию как агрессора и источник войны от блокирования решений по ее же агрессии, ее же войне, и тогда сделать все, чтобы возобновить мир, или покажите, как можно переформироваться и работать реально ради мира. А если ваш формат безальтерантивен то дальше только самороспуск", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства выразил убежденность, что ООН способна обойтись без третьего варианта. Он добавил, что Украине, Европе и всему миру нужен мир.

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По словам президента Украины, сегодня пришло время трансформировать мировую систему безопасности. Для этого необходимо созвать глобальную конференцию в мирном Киеве.

"Чтобы определиться, как мы будем реформировать мировую систему безопасности, как будем гарантировать незыблемость границ и целостности государств, как будем утверждать верховенство международного права", – добавил он.

Зеленский отметил, что заложенные в Сан-Франциско цели не удалось достигнуть. Мировое сообщество должно сделать все, чтобы передать следующим поколениям эффективную ООН, которая сможет превентивно реагировать на вызовы и принуждать агрессоров к миру.

"Привилегий быть не может, все должны быть равными. Доминирующей должна стать сила мира, справедливости и безопасности. Украина готова предоставить площадку для одного из главных офисов обновленной системы безопасности", — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что офис Ассоциации U24 в Киеве может специализироваться на превентивных мероприятиях по поддержанию мира.

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