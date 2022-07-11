Зеленский определился с обязательным экзаменом для получения гражданства Украины

Президент считает, что вопрос получения гражданства нуждается в законодательном урегулировании

Владимир Зеленский прокомментировал правила получения гражданства Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский обнародовал ответ на электронную петицию относительно введения обязательного экзамена для получение гражданства Украины .

Соответствующую петицию на официальном сайте президента Украины поддержали более 25 тысяч граждан.

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Глава государства напомнил, как сегодня прописаны в законе основания для получения гражданства Украины:

Согласно Конституции Украины права и свободы человека, гражданство, статус иностранцев и лиц без гражданства определяются исключительно законами Украины (пункты 1 и 2 части первой 92).

В соответствии с Конституцией Украины правовое содержание гражданства Украины, основания и порядок его получения и прекращения определяет Закон Украины "О гражданстве Украины".

Статьей 9 названного Закона определены условия принятия в гражданство Украины, одним из которых является владение государственным языком или его понимание в объеме, достаточном для общения (пункт 5 части второй).

Согласно Закону Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" лицо, которое намерено получить гражданство Украины, обязано засвидетельствовать соответствующий уровень владения государственным языком. В то же время определено, что требования к уровню владения государственным языком, необходимому для получения гражданства Украины, определяет Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Сдача экзамена на уровень владения государственным языком, необходимый для получения гражданства Украины, осуществляется в порядке, установленном Кабинетом министров Украины (статья 7 указанного Закона).

Постановлением Кабинета министров Украины от 14 апреля 2021 г. № 409 утвержден Порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком, в частности для лиц, которые намерены получить гражданство Украины.

Президент подчеркнул, что вопрос о введении обязательного экзамена для получения гражданства Украины потребует законодательного урегулирования.

Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос.

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"О результатах рассмотрения поднятых вопросов автор электронной петиции будет проинформирован", – говорится в ответе.

Зеленский объяснил, смогут ли российские олигархи получить гражданство Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ранее прокомментировал возможность предоставления гражданства Украины российским олигархам. По его словам, такие люди, как Роман Абрамович или Олег Дерипаска, не смогут получить украинские паспорта. В то же время страна будет использовать все возможности для расшатывания кремлевского режима.

"Если у нас есть возможность качать российские власти, мы должны это делать, мы должны использовать любое оружие", – пояснил Зеленский.

Также президент прокомментировал получение украинского гражданства российским журналистом Александром Невзоровым.

Напомним, ранее журналист Дмитрий Гордон рассказал, как должна реагировать Украина, если гражданство попросят известные россияне.