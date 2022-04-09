Зеленский переговорил с канцлером Австрии. Вена будет давить на Кремль до окончания войны

Карл Нехаммер лично хочет увидеть ужасы "русского мира" в Буче

После переговоров канцлер Карл Нехаммер едет в Бучу / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

По итогам переговоров президента Украины Владимира Зеленского с прибывшим 9 апреля в Киев Федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером было заявлено о предоставлении нашей стране спасательной техники и усилении санкций против России.

Об этом стороны сообщили во время итогового брифинга в Киеве.

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По словам Зеленского, обсудили важные вопросы, которые касаются двухсторонних отношений относительно поддержки Украины в будущем при переговорах о вступлении Украины в ЕС, обсудили усиление санкций против России.

"Хочу поблагодарить не только за гуманитарную помощь, но и за технику, которая нам поможет и при работе сегодня после вторжения Российской Федерации и для работы сотрудников ГСЧС. Я благодарен за этот визит, благодарен за поддержку. Это прекрасный сигнал, что лидеры европейских стран, пусть не все пока еще, однако, тем не менее, начинают приезжать в Украину, поддерживая нас не только на словах, и сами видят, что тут происходит, видят, какие тут последствия после вторжения России", – резюмировал Зеленский.

"Австрия очень хорошо понимает, что украинский народ переживает одно из самых больших своих испытаний. И что война была развязана Россией абсолютно необоснованно. Австрия была и остается нейтральной страной. В военном плане мы нейтральные. Однако мы никогда не смиримся с тем, что происходят преступления, и мы понимаем, что необходимо помогать тем, кто терпит несправедливость. Это означает, что Австрия полностью поддерживает санкции ЕС и вводит их у себя. И Австрия также поддерживает своими возможностями Украину в том, где, с точки зрения Украины, это наиболее необходимо. В рамках ЕС мы будем усиливать санкции, пока война не закончится. Сейчас принят еще один пакет санкций и он будет не последним", – сказал Нехаммер.

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Канцлер Австрии отметил, что их страна делает необходимые усилия, чтобы заработали на постоянной основе гуманитарные коридоры, например, в том же Мариуполе. Однако уклонился от ответа на вопрос, почему его правительство не отказывается от российского газа.

Буча

Также канцлер собирается приехать в Бучу, где собственными глазами посмотреть итоги прихода туда на непродолжительный срок "русского мира".

"Необходимо, чтоб преступлениями в Буче занялась ООН, чтобы это изучила международная юстиция, чтобы международная юстиция постепенно боролась с этими преступлениями, это наша обязанность сегодня", – заключил европейский гость.

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