Зеленский подписал Указ о продлении военного положения в Украине

В Украине продлили военное положение. В этот раз на 90 дней. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24".
"Владимир Зеленский подписал указ о продлении военного положения на 90 дней – с 24 мая по 23 августа", – говорится в заявлении.
Указ президента Украины о военном положении
Общую мобилизацию в Украине тоже продлили. Президент подписал соответствующий указ на 90 дней. Так же, как и военное положение.
Указ Зеленского о мобилизации
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