Зеленский подписал Указ о продлении военного положения в Украине

Также президент Украины продлил общую мобилизацию

Владимир Зеленский продлил военное положение. Фото: УНИАН, коллаж "Сегодня"

В Украине продлили военное положение. В этот раз на 90 дней. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24".

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"Владимир Зеленский подписал указ о продлении военного положения на 90 дней – с 24 мая по 23 августа", – говорится в заявлении.

Указ президента Украины о военном положении

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Общую мобилизацию в Украине тоже продлили. Президент подписал соответствующий указ на 90 дней. Так же, как и военное положение.

Указ Зеленского о мобилизации

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