Зеленский поговорил с Макроном: за какие проблемы возьмется Франция

Французский лидер пообещал новую партию оружия

Макрон все время звонит Путину, но все безрезультатно / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский переговорил с французским коллегой Эммануэлем Макроном, к которому появились претензии из-за его предложения пойти на компромисс с российским лидером Владимиром Путиным.

О новом телефонном разговоре украинский лидер сообщил в твиттере.

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Что известно

"Завершил долгий и насыщенный телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Рассказал о ходе боевых действий, операции по спасению военных с "Азовстали" и видении перспектив переговорного процесса. Затронул вопрос о поставках горючего в Украину. Речь шла также об оборонной поддержке от Франции, подготовке 6-го пакета санкций, возможных путях экспорта украинской аграрной продукции. Предметно обсудили рассмотрение нашей заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС", – написал Зеленский.

По данным агентство AFP, Макрон пообещал Зеленскому нарастить поставки вооружений Украине в ближайшие дни и недели.

Переговоры

На прошлой неделе в интервью итальянскому телеканалу Porta a Porta президент Украины Владимир Зеленский сообщил о неприемлемом предложении Макрона относительно компромисса с Путиным.

сообщил о неприемлемом предложении Макрона относительно компромисса с Путиным. Недавно Макрон вел переговоры с Китаем, который, как предполагается, пытаются подключить к давлению на Россию с целью прекращения войны в Украине.

30 апреля переизбранный на второй срок президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал новую военную поддержку.

Российский журналист, политический деятель Андрей Пионтковский считает, что в истории с войной в Украине Макрон подыгрывает Москве и сейчас Путин пытается его использовать в выходе из тупика с сохранением хоть каких-то позиций.