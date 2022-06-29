Зеленский показал видео удара оккупантов по ТЦ в Кременчуге

Российские захватчики продолжают запускать ракеты по украинским населенным пунктам

Зеленский подчеркнул, что Россия ответит за свои преступления/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Он подвел итоги 125-го дня войны, а также показал видео удара оккупантов по ТЦ в Кременчуге.

Видео опубликовал глава государства в своем Telegram-канале.

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"По состоянию на вечер общее количество российских ракет, которые ударили по нашим городам, — уже 2811. Мы имеем все доказательства того, что делают российские военные против наших людей. Одно из таких доказательств — в видео. Чтобы никто не смел обманывать относительно ракетного удара по торговому центру в Кременчуге. Российская ракета целенаправленно ударила именно по этому объекту. Они хотели убить как можно больше людей в мирном городе, в обычном торговом центре. За этот акт государственного терроризма, как и за все остальные, Россия будет отвечать. На поле боя в Украине, ужесточением санкций и обязательно — в трибунале", — сказал Зеленский.

Зеленский призвал Совбез ООН наказать РФ

Президент Украины Владимир Зеленский выступил во время заседания Совбеза ООН.

Глава государства отметил, что ООН должна получить юридические права наказывать террористические страны. Он призвал Совбез признать терактом удар по Кременчугу.

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"Я предлагаю, чтобы было заявление, чтобы было решение, что это террористический акт. И чтоб это можно было расследовать. Чтобы проверили, что это действительно была атака с территории России", — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что если бы какая-либо организация действовала подобным образом, то ее сочли бы террористической.

"Такие организации становятся врагами человечества и такие действия наказываются. А если это осуществляет государство, то оно тоже не может оставаться безнаказанным. Это ежедневные террористические акты, совершаемые без выходных", — сказал глава государства.

Кроме того, президент обратился к Совбезу ООН с просьбой.

"Призываю лишить Россию голоса в Генассамблее ООН и она не имеет права оставаться в Совбезе", — сказал Зеленский.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, как мир должен остановить россиян. Также мы писали, что Зеленский напомнил Столтенбергу о важной вещи перед саммитом НАТО.