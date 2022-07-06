Зеленский поручил отменить правила разрешений на выезд военнообязанным

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Генштабу отменить порядок относительно выдачи разрешений на выезд военнообязанным.
Как сообщает Telegram-канал "Украина 24" со ссылкой на свои источники, на заседании с военными президент заслушал доклад Валерия Залужного по поводу разрешений для военнообязанных покидать пределы мест жительства.
Владимир Зеленский обратил внимание на то, что субъектом формирования государственной политики в этом вопросе является Минобороны, а ограничивать конституционные права граждан во время военного положения может правительство своими актами.
Зеленский поручил отменить принятый Генштабом порядок с целью его доработки с сохранением обороноспособности страны.
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