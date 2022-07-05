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Зеленский поручил разобраться с разрешениями для военнообязанных

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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5 июля, 21:48
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Президент Украины Владимир Зеленский попросил командование ВСУ и Минобороны дать разъяснение относительно идеи по разрешениям для перемещения по нашей стране военнообязанных. Также лидер Украины напомнил, что не стоит расслабляться, потому что война не закончилась, а враг продолжил свои ракетные удары.

Видеообращение президента Украины разместил Офис президента на своих страницах в соцсетях.

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Ракетные удары

"Ночью 5 июля практически по всей территории нашей страны была объявлена воздушная тревога. До этого в столице и некоторых областях тревоги не было некоторое время и некоторые чувствовали себя особенно тревожно из-за такой необычной тишины. Кто-то что-то додумывал, чего-то боялся, искал каких-то объяснений, вроде бы оккупанты к чему-то готовятся. На самом деле не стоит себя накручивать, не стоит искать логику в действиях террористов. Российская армия не делает никаких пауз. У нее одно задание – забрать жизнь у народа, запугать людей, чтобы даже несколько дней без воздушной тревоги уже ощущались как часть террора. И вот сегодня вечером Киев и снова почти вся Украина – с воздушной тревогой. В настоящее время есть удары по Хмельнитчине: жертвы, раненые – сейчас уточняются", – отметил Владимир Александрович.

Лидер Украины сообщил, что оккупанты снова били по Сумщине, по Николаеву и области, по Днепропетровщине. Часть ракет удалось сбить нашим противовоздушным силам.

"Мы ни дня не сокращали и не будем сокращать нашу дипломатическую активность, чтобы получить для Украины современные и достаточные противоракетные системы. Это задача-максимум для нашего государства – уже в этом году обеспечить базовую безопасность для украинцев, базовую защиту от ракетных ударов. Но выполнение этой задачи зависит не только от нас, но и понимания партнерами наших фундаментальных потребностей", – отметил Зеленский.

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Резонансная тема

Затронул Зеленский тему относительно сообщения, что военнообязанные украинцы при смене места жительства должны уведомить соответствующие органы.

"Сегодня в обществе возникло много споров по поводу решения Генштаба ВСУ по получению определенных разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов. Я вижу, что есть разные оценки такого решения, есть непонимание и возмущение. Поручил министру обороны, начальнику Генштаба и Главнокомандующему ВСУ завтра доложить мне все детали, касающиеся решения об утверждении Порядка получения разрешений. Прошу Генеральный штаб не принимать без меня подобных решений", – отметил президент.

Международные отношения

"Говорил сегодня с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Поблагодарил его за расширение помощи по безопасности нашему государству еще на сто миллионов фунтов – это вдобавок к пакету оборонной поддержки на миллиард фунтов, о котором было объявлено недавно. Это очень ощутимая помощь для нас. Обсудили также с Борисом систему гарантий безопасности для Украины, которую мы разрабатываем, которая должна работать долгосрочно для наших людей.

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Участвовал вместе с президентами Молдовы и Греции в формате специальной конференции издания The Economist. Это уже 26-е такое ежегодное мероприятие, и в этом году на нем "Украина" и "безопасность", конечно, были главными словами. Зачем нам это нужно? Наше государство нуждается уже сейчас в определенности с пространством безопасности. Мы работаем очень активно над тем, чтобы все наши партнеры и в Европе, и на других континентах понимали наше видение гарантий безопасности", – отметил Зеленский.

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