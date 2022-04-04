"Зверства военных РФ будут признаны миром, как геноцид". Президент Зеленский посетил Бучу (фото)

Президент рассказал, готов ли он говорить о мире с Россией после военных преступлений оккупантов

Президент Украины назвал действия военных РФ в Буче геноцидом / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля посетил освобожденную от российских оккупантов Бучу в Киевской области, где были обнаружены следы чудовищных военных преступлений РФ.

Президент осмотрел дорогу с уничтоженной российской техникой и пообщался с местными жителями, сообщает Telegram-канал "BBC News Русская служба".

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Также Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия совершила военные преступления и геноцид в Украине.

Во время его сегодняшней поездки в Бучу корреспондент Би-би-си спросил у Зеленского – считает ли он все еще возможным обсуждать мир с Россией. Президент ответил утвердительно:

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"Да, потому что Украина должна обрести мир. Мы в Европе 21 века. Мы продолжим дипломатические и военные усилия".

Телеграм-канал "Украина 24" приводит самые знаковые тезисы из заявлений Зеленского в Буче.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал массовые убийства российскими оккупантами жителей Бучи Киевской области. Он заявил, что НАТО могло предотвратить трагедию в Буче еще 14 лет назад, если бы на Бухарестском саммите предоставило Украине План действий членства.

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